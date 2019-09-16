晶碩10月7日掛牌上市 承銷價暫定152元

2019-09-16 11:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



和碩轉投資的晶碩（6491）預計在10月7日掛牌上市，將採取競價拍賣。此次新股現金增資上市將採溢價方式辦理，公開承銷股數採80%競價拍賣、競拍底價為128.81元，另20%採申購配售、公開申購承銷價以最低承銷價格1.18倍為上限，因此承銷價暫定為152元。

競價拍賣從9月17日起至9月19日止，底價是以9月11日前興櫃有成交的30個營業日其成交均價簡單算術平均數之七成為其上限，而晶碩將競拍底價敲定為每股128.81元。此外，晶碩將於9月25日開始公開申購。

根據Contact Lens Spectrum預估，全球隱形眼鏡市場規模將2016年的72億美元成長至2018年的85億美元，年複合成長率達5.69%，顯示整體隱形眼鏡市場仍保持增長態勢。另根據國際大廠Cooper預估2018年至2023年CAGR約6%，加以中國及東南亞市場因經濟持續成長，持續同步帶動隱形眼鏡需求。

晶碩新產品聚焦開發新世代高透氧矽水膠鏡片，相較於傳統水膠鏡片，產品採用複合功能性分子設計，使用化學鍵結技術修飾鏡片表面特性，與目前市場上的一般矽水膠鏡片做出區隔。在新製程技術部份，開發高自動化乾片生產系統、智慧型封裝系統並導入人工智慧自動光學檢驗系統。

晶碩近3年營收及獲利表現頗佳，2017年營收為16.6億元、EPS3.11元，2018年營收達31.3億元、EPS達9.02元，另今年上半年營收約15億元，稅後淨利達1.9億元，EPS3.17元。