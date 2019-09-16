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經濟解析／沙國油田遭襲 重要性不下偷襲珍珠港

921廿周年專題／「棉被裡哭一哭就好」134個地震孤兒長大了

油價飆漲 台塑化領軍台塑四寶、塑化股強漲

2019-09-16 09:55經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

沙烏地阿拉伯石油設施遭攻擊，預估將影響全球原油供應5%，油價應聲上漲，塑化股今(16)日成為盤中的重要指標，台塑化領軍台四寶及塑化股強漲，早盤開高重新站上百元以上價位，以102元開出，一度衝達漲停106元，台塑、南亞漲勢也強，另外，台達化早盤也曾亮出漲停紅燈。

沙烏地阿拉伯東部的阿布蓋格（Abqaiq）、胡賴斯（Khurais）兩座煉油設施14日遭無人機攻擊，沙烏地阿拉伯國家石油公司宣布暫停生產，每天將減產570萬桶原油，約全球石油供應量5%，今日原油價格飆漲創下6個月新高，布蘭特原油價格上漲19.5%，創1991年來最大單位漲幅，西德州中級原油期貨在紐約上漲15.5%、63.34美元，為2008年以來最高；周一亞洲市場基準原油期貨價格一度漲至每桶71.95美元，大漲11.73美元。

油價飆漲，塑化股今日急漲，台塑化領軍台塑四寶及塑化股強漲，台塑、南亞、台化齊漲，台塑化以102元開高走高直攻上漲停106元，台塑衝達100.5元，盤中漲幅逾4%，台化漲幅3.48%，南亞漲2.02%。

台塑四寶強勢上漲之外，台聚集團漲勢也強，台達化衝上12.15元漲停板，台聚、華夏、亞聚漲勢也強；盤中塑化股漲幅達2.46%。

台塑化原油價格塑化股

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