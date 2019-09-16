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經濟解析／沙國油田遭襲 重要性不下偷襲珍珠港

921廿周年專題／「棉被裡哭一哭就好」134個地震孤兒長大了

油價漲聲響起 台塑化攻上漲停

2019-09-16 09:45經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

根據外電沙烏地阿拉伯2座石油設施遭無人機攻擊，油價應聲上漲，短期間的油價上漲，將牽動塑化產品價差擴大，今天一早塑化股立即吸引買盤進場，塑膠類股漲幅達3%，台塑化（6505）表現最出色，早盤一度漲停攻上106元，台聚集團相關個股也很活潑。

隨著漲聲響起，中秋節過後，塑化集團成為台股上漲的先鋒，油價上漲台塑化的產品利差可望比原先預期擴大，台塑化今天人氣最旺，早盤立即攻上漲停，股價重回百元，來到106元；台達化（1309）亮燈攻上漲停，台聚、華夏漲幅達4%以上；台苯、國喬、中石化漲幅也達5%。

台塑化總經理曹明今天早上指出，外電報導沙烏地阿拉伯重要的石油設施14日受到攻擊，國際市場都非常震驚，油價短期性的受影響上漲是正常情況，但還要密切注意沙烏地油價實質的受損影響情況， 長期還是要看市場石油實際需求情況。

根據目前市場變化，沙烏地當局目前美國及俄國的存貨都很充裕，而且國際能源總署也說，它正密切注意沙烏地的情況；業界也在猜測，如果石油問題短期性不能解決，美國、歐洲都有可能會釋出戰略石油儲備（Strategic Petroleum Reserve）以穩定市場供應。

台塑石化已決定自9月16日凌晨一時起，調漲汽油批售價格0.5元/公升，柴油批售價格0.4元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。

台塑化董事長陳寶郎。 聯合報系記者曾仁凱／攝影
台塑化董事長陳寶郎。 聯合報系記者曾仁凱／攝影
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台塑化石油油價

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