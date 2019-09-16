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經濟解析／沙國油田遭襲 重要性不下偷襲珍珠港

921廿周年專題／「棉被裡哭一哭就好」134個地震孤兒長大了

當沖搶籌碼！ 石油ETF、台塑四寶爆量噴漲

2019-09-16 09:31經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

沙國供油措施遭無人機攻擊，中斷全球5%供油，國際油價飆漲20%，激勵台股今（16）開盤，元石油正2（00672L）、華頓S&P布蘭特正2大漲14%、17%，台塑四寶的台塑化也上漲6%多，台塑、南亞、台化全數開「紅」，當沖客搶進更帶動相關「油價飆漲概念股」爆量演出。

由於布蘭特原油漲勢較紐約輕原油凌厲，在新加坡交易早盤一度上漲11.73美元至71.95美元，帶動石油ETF中、華頓S&P布蘭特正2開盤前試搓就有17%漲幅，不過人氣還是以掛牌更久的元石油正2領先，第一盤就爆出近2萬張大量、上漲14%，目前開盤20分鐘，該ETF再衝出10萬張巨量，買單全數以百張、千張的超大單敲進。

受油價大漲，台塑四寶也急速回神，尤以台塑化漲近7%最強，台塑、台化、南亞也多有千張以上熱量上漲1-3%不等。

法人表示，此次事件被視為超越1990年海珊進犯科威特和1979年伊斯蘭政變造成的供油短缺的史上最嚴重供油問題，早先傳出川普將釋出美國儲備石油來緩解缺口，市場仍對油價寄予期待。預料短線油價還有衝高可能，石油ETF、台塑四寶將匯聚不少當沖、搶短買盤，量能表現創紀錄。

元石油正2今日早盤帶量大漲，目前已衝出10萬張巨量。資料來源：券商軟體
元石油正2今日早盤帶量大漲，目前已衝出10萬張巨量。資料來源：券商軟體
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台塑化國際油價石油

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