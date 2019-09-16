當沖搶籌碼！ 石油ETF、台塑四寶爆量噴漲

2019-09-16 09:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



沙國供油措施遭無人機攻擊，中斷全球5%供油，國際油價飆漲20%，激勵台股今（16）開盤，元石油正2（00672L）、華頓S&P布蘭特正2大漲14%、17%，台塑四寶的台塑化也上漲6%多，台塑、南亞、台化全數開「紅」，當沖客搶進更帶動相關「油價飆漲概念股」爆量演出。

由於布蘭特原油漲勢較紐約輕原油凌厲，在新加坡交易早盤一度上漲11.73美元至71.95美元，帶動石油ETF中、華頓S&P布蘭特正2開盤前試搓就有17%漲幅，不過人氣還是以掛牌更久的元石油正2領先，第一盤就爆出近2萬張大量、上漲14%，目前開盤20分鐘，該ETF再衝出10萬張巨量，買單全數以百張、千張的超大單敲進。

受油價大漲，台塑四寶也急速回神，尤以台塑化漲近7%最強，台塑、台化、南亞也多有千張以上熱量上漲1-3%不等。