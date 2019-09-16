台股開盤小跌4.86點 塑化族群吸金

2019-09-16 09:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱即時報導



台經中心研究員吳大任表示，上個月美中貿易戰升溫，這個月台股跌破萬點，衝擊股市投資人信心。聯合報系資料照 分享 facebook 中秋連假期間美股震盪走高，累計四大指數漲多跌少，今（16）日台股開盤跌4.86點，指數為10822.69點。法人認為，台股上檔調節賣壓漸增，短線轉為高檔震盪，盤面為個股表現。

盤面上，因無人機周六偷襲沙烏地阿拉伯一處石油設施，導致布蘭特原油今天開盤即飆漲逾19%，使塑化族群包含台塑、中石化等群起走揚，其中，台達化攻上漲停，塑化類股今日成為盤面吸金焦點；另外，5G族群、PCB等也有表現。

統一投顧認為，美中貿易協商持續朝向正面進展，台灣電子業又進入旺季、業績股題材股良性輪動；加上季底作帳行情，以及美國聯準會降息、中國人行降準、ECB貨幣寬鬆政策，資金行情可期；目前台股技術面維持多頭格局，指數仍有高點可期，建議偏多操作擇優布局，以5G概念股、PCB、網通、IC測試及汽車零組件等族群為投資首選。

日盛日盛基金經理人張亞瑋表示，美國及台灣明年大選為考量，加以台灣目前仍是美中貿易戰下的受惠國，FED亦存在持續降息空間，操作上減少思考美中貿易戰帶來的情緒面干擾盤面因素，以總體需求面及iPhone新機銷售後市場反應才是主要重點。

產業方面，第3季旺季在廠商為避免12月分電子商品開始課徵關稅而提前拉貨，造成第3季營收強勁，但第4季可能相對面臨淡季營運動能下滑的情況，因此現階段佈局以2020年成長趨勢仍佳的公司為，找尋股價基期低，新的伺服器、5G、AI及手機趨勢股。