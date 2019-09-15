台灣首家！富邦金以保險股名列道瓊永續世界指數成份股

2019-09-15 15:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



2019道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices，DJSI）評選結果出爐，富邦金控持續深受世界肯定，連續三年入選最高等級「世界指數（DJSI World）」成分股！今年首度改列「保險（INS Insurance）」類別，名列全球保險業第五，並勇奪此類別台灣金控業者龍頭！

同時，富邦金控已連續三年先後在「多元金融服務與資本市場（FBN Diversified Financial Services and Capital Markets）」類別及「保險」類別之世界指數成分股居台灣金控業之首，亦達成跨組別連續四年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股之成就，顯見富邦金控深耕企業永續經營有成，穩居國際標竿領導企業之列。

道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices, DJSI）為美國道瓊公司與瑞士RobecoSam集團於1999年共同推出，擁有20年的評鑑經驗，截至目前已有全球60個產業、逾2,500家企業參與評比，是全球第一個企業永續評比指標，也是全球機構法人列為永續績效投資的重要評估指數，亦為現今國際間最具公信力的企業永續評比。

富邦金控表示，在企業永續領域努力不懈、用心精進，反映在經濟、環境、社會三個面向得分，今年三個面向得分高於業界平均，並再次擠身產業前5%。綜觀「保險」產業類別中，今年富邦金控於DJSI的23個評選項目中，在隱私權保護、企業公民及公益關懷兩個項目排名高居同業之首；而在資訊與網路安全管理、稅務策略及勞工實務等三個項目的同業排名也位於產業前5%。

富邦金控董事長蔡明興表示，道瓊永續指數不但是全球具指標性的永續績效評估指數，更從20年的經驗中梳理出永續發展脈絡，率先提出如：多元化、公允工資等永續議題，以具前瞻性的觀點帶動全球企業穩健成長。富邦金控透過持續參與DJSI評比，與世界級優質企業共同追求卓越；而富邦在公司治理、環境、社會三面向並重的策略經得起考驗、深獲國際肯定。

富邦金自2015年底展開「永續經營（ESG）願景工程」，近四年的推動成績斐然，2017年底簽署加入赤道原則、2018年底導入氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-related Financial Disclosures）框架，並預計於2019年9月簽署成為TCFD Supporter，讓富邦逐步接軌國際。

富邦金更聚焦領航投資、驅動創新、在地實踐、當責授信及正向關懷等五大策略，建構出責任投資原則與授信規範，持續規劃友善環境之創新商品，同時也積極推動各項培力計畫，關懷社會弱勢族群。富邦金控在為股東創造最大報酬的同時，導入真實價值（True Value）精神，進行外部成本與效益的評估，進一步剖析ESG願景工程五大策略對環境與社會所貢獻的價值。

富邦金控表示，在永續經營的努力屢獲國內外重要大獎肯定，2019年，富邦金控已連續三年入選MSCI永續指數成分股（MSCI ESG Leaders indexes），MSCI ESG Rating亦再次評選富邦金控為保險業（Life & Health Insurance）評等A級。此外，也持續四年入選「富時社會責任新興市場指數」成分股（FTSE4Good Emerging Index）。不僅如此，更連續兩年入選財星雜誌（Fortune）全球五百大企業榜單。