14檔迎旺季 連假概念股出列

2019-09-14 13:40 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林婉琪 ／台北報導



消費旺季來臨，相關概念股營運有望受惠。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

下半年消費旺季一波接一波，隨著中元節過後，緊接著迎來中秋節及雙十國慶連續假期，相關概念股表現有機會水漲船高，法人點名：統一（1216）、卜蜂、統一超、味全等14檔節慶概念股，將隨著消費買氣增溫，營運表現可期。

中秋節連續假期，食品、觀光及零售業者紛紛推出促銷活動，大啖商機，國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，時序即將入秋，內需族群的食品、觀光、零售類股，可望在節慶買氣帶動下，營運增溫，加上美中貿易大戰懸而未決，內需股將成為資金避風港，可擇優趁勢進場布局。

其中，零售通路商的統一超、全家，早已提前啟動中秋節促銷，除了推出禮盒預購外，也瞄準烤肉商機，三天的中秋節連續假期帶來可觀營運。

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食品股的卜峰、大成今年以來利多頻傳，先是豬瘟議題帶動肉品價格提高，接下來又受到貿易戰影響，內需股受避險資金青睞，中秋與國慶連續假期可提升肉品需求，營運可望再掀高峰。

秋冬旅遊補助 飯店業受惠

由於今年中秋節及國慶日都剛好搭上連續假期，同時行政院擴大秋冬旅遊補助，激勵民眾觀光旅遊，相關業者也祭出優惠搶客，包括晶華、國賓、六福、遠雄來旗下皆有飯店加入該獎勵計畫，可望帶動住房表現。其它搭上中秋節、國慶日的概念股還包括食品股的統一、味全、南僑、味王，以及烤肉必備的飲料股泰山、黑松。

蔡明翰表示，連續假期報到，有利於消費買氣升溫，相關概念股股價也具想像空間，除了有機會成為上漲族群，也可望為中美貿易戰下的資金避風港，但值得注意的是，節慶商機結束後，個股能否維持營運佳績，投資人仍宜留意基本面。