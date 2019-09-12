貿戰衝擊 上市櫃大陸、海外投資收益連2衰

2019-09-12 23:39 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／台北報導



受美中貿易戰影響，國內上市櫃公司第二季對中國大陸及海外的投資收益都較去年同期減少，連續兩季衰退；圖為高雄港貨櫃作業情況。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 受美中貿易戰影響，國內上市櫃公司第二季對中國大陸及海外的投資收益都較去年同期減少，連續兩季衰退更為歐債危機來首見。金管會證期局表示，主要是因為電子業通訊產品需求減緩，大中華區整體市場需求疲弱致獲利減少。

金管會昨天公布今年第二季上市櫃公司海外及大陸投資情形，證期局副局長蔡麗玲表示，上市櫃公司大陸投資收益一一二六億元，較去年第二季減少七十二億元，其中上市公司減少最多，投資收益較去年同期減少九十六億元，主要是電子業因為通訊產品需求減緩。

不只是大陸投資收益，上市櫃公司第二季海外投資收益也比去年同期減少三○八億元。蔡麗玲說，上市公司投資收益衰退，是受到中美貿易戰影響，雖然是海外投資，但若公司的訂單客戶在大中華區，大中華區市場整體市場需求疲弱導致獲利減少。

蔡麗玲表示，到今年第二季止，一一九七家上市櫃公司赴大陸投資，占全體上市櫃公司總家數的百分之七十五，比去年底減少三家。到第二季止，上市公司累計投資二兆二九一四億元，上櫃公司二四五二億元，合計二兆五三六六億元，較去年底增加三七三億元，主要是基於營運考量增設大陸子公司或參與現金增資，或因應子公司業務拓展需求。這是否顯示中美貿易戰並未影響上市櫃公司在大陸投資或設廠？蔡麗玲說，中美貿易戰影響部分產業，不受影響的產業還是會增加投資。

蔡麗玲也說，今年五月針對所有上市櫃公司發放問卷，向各公司了解中美貿易戰的影響，各公司回報的狀況是影響沒有想像中劇烈，因為事前都有因應，包括調整產業鏈到其他東南亞國家，或是已轉嫁到價格上。