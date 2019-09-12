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三大法人追捧8月營收雙增股 買超最愛這十檔

2019-09-12 16:48經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台股9月以來，三大法人及外資呈現買超，統計9月來大盤指數上漲209.5點，漲幅1.97%，其中，8月營收雙增股吸引三大法人買盤進駐，統計股價站在月線之上的法人買超股達195檔，9月來（截至9/11）買超逾萬張的則有9檔，尤以權王台積電（2330）最受法人青睞，三大法人買超達52,106張，其次是欣興及旺宏。

上市櫃 8月營收日前結算出爐，台積電、大立光、玉晶光等股不僅是營收雙增，同時寫下歷史新高，單月營收創歷史新高家數達88家，統計8月營收雙增、9月來吸引三大法人買超，且股價站上月線的個股達195檔，其中，三大法人買超逾千張的公司達42家。

以三大法人截至9月11日合計買超情況來看，買超台積電最多，買超欣興35,605張、買超旺宏28,419張、華通、上海商銀、鴻海、南茂、日月光投控、寶成等股也獲得三大法人買超逾萬張；和鑫、正新、彰銀、燿華、玉晶光、微星也有超過5,000張的買超。

台股今（12）日開高重返10,800點之上，蘋概股持續反彈，加上鴻海及鴻家軍的漲勢，終場指數以10,827.55點作收，上漲37.2點，成交量1,164.83億。

根據歷史經驗最近15年秋節過後的台股表現中，節後首日及第一周上漲機率都達80%，但是1個月後的上漲機率則僅40%，法人建議在中秋節後應逢高減碼，蘋概股連續反彈兩天之後，要觀察新機上市後的銷售動能，先追蹤蘋果供應鏈的拉貨動能。

群益葛萊美基金經理人蔡彥正表示，台股選股不選市，電子股佈局首選今年具題材性的產業，5G、手機新規格、散熱、華為轉單受惠的IC設計廠等，另還可逢低布局汽車電子產業發展前景佳個股、受貿易戰影響較低的民生消費、及利基型傳產股等。

三大法人追捧8月營收雙增股 買超最愛這10檔
三大法人追捧8月營收雙增股 買超最愛這10檔
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三大法人台積電營收
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