買不買？中秋過後台股上漲機率達八成

2019-09-12 15:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台股示意圖。 記者鄭超文／攝影 分享 facebook

台股中秋節前震盪，根據統計顯示，最近15年秋節過後的台股表現中，節後首日及第一周上漲機率都達80%，但是一個月後的上漲機率則僅40%；法人表示，在上攻量能不足下，建議要先觀察，逢高調節獲利部分持股，看好低價題材及外資布局族群。

根據統計，過去15年的中秋行情，在節後首日上漲機率達八成，平均漲幅0.4%；節後一周上漲機率也是八成，平均漲幅1.6%；節後10日上漲機率73%，平均漲幅0.6%；節後20日上漲機率40%，平均跌幅1.7%；節後40日上漲機率47%，平均跌幅2.2%；節後60日上漲機率60%，平均跌幅0.7%。

蘋概股在蘋果新品發表會後連續兩個交易日走揚，加上郭台銘宣布退出國民黨後，激勵鴻海及鴻家軍股價進一步升，台股今（12）日開高重返10,800點之上，以10,827.55點作收，上漲37.2點，成交1,164.83億元。

證券分析師張陳浩表示，大盤指數逼近前波高點，在11,000點大關前震盪難免，不過包括5日、10日、月線、季線、半年線都呈現多頭格局，且KD高檔鈍化下，即使壓回幅度也不深，加上選舉題材的支撐，預估最多約是拉回到季線附近。

張陳浩表示，蘋概股已連續兩個交易日反彈，接下來就要觀察iPhone新機的銷售情況，另外，中秋節期間還要注意郭台銘在宣布退黨後是否有進一步的動作，可能對台股造成影響，因此，張陳浩認為，中秋節後應該是尋找賣點，逢高減碼獲利的部分持股。

至於想要介入布局的部分，張陳浩指出，應觀察低價股例如汽車零組件股的表現，主要就是低位階的考量，其次則是外資布局的整理過後的低位階股，例如工具機、面板相關零組件等；值得注意的是對於蘋概股，是要追蹤不是去追，要先觀察銷售的數量，將會影響到拉貨的情況。

群益葛萊美基金經理人蔡彥正表示，受惠轉單效應，台灣電子零組件出口連續四個月正成長，基本面而言仍相對有撐，再加上主要央行貨幣政策陸續轉向寬鬆，對資金、評價面而言相對有利，不過考量前述國際市場不確定因素仍多，台股還是選股不選市為最高投資策略。

蔡彥正表示，隨著電子股進入產業旺季，電子股佈局建議仍以今年具題材性的產業為主，包含5G、手機新規格、散熱及華為轉單，台灣IC設計廠商受惠等。

另外，汽車電子產業發展前景佳，部分個股仍可逢低布局；還有的就是受國際貿易議題影響程度較低的民生消費、利基型傳產股也可持續留意。