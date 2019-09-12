親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

郭台銘宣布退黨 柯文哲：若參選就派蔡壁如幫他

順澤宮潮帽第一批今發放 高雄三鐵迷搶頭香

買不買？中秋過後台股上漲機率達八成

2019-09-12 15:13經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台股示意圖。 記者鄭超文／攝影
台股示意圖。 記者鄭超文／攝影
分享

台股中秋節前震盪，根據統計顯示，最近15年秋節過後的台股表現中，節後首日及第一周上漲機率都達80%，但是一個月後的上漲機率則僅40%；法人表示，在上攻量能不足下，建議要先觀察，逢高調節獲利部分持股，看好低價題材及外資布局族群。

根據統計，過去15年的中秋行情，在節後首日上漲機率達八成，平均漲幅0.4%；節後一周上漲機率也是八成，平均漲幅1.6%；節後10日上漲機率73%，平均漲幅0.6%；節後20日上漲機率40%，平均跌幅1.7%；節後40日上漲機率47%，平均跌幅2.2%；節後60日上漲機率60%，平均跌幅0.7%。

蘋概股在蘋果新品發表會後連續兩個交易日走揚，加上郭台銘宣布退出國民黨後，激勵鴻海及鴻家軍股價進一步升，台股今（12）日開高重返10,800點之上，以10,827.55點作收，上漲37.2點，成交1,164.83億元。

證券分析師張陳浩表示，大盤指數逼近前波高點，在11,000點大關前震盪難免，不過包括5日、10日、月線、季線、半年線都呈現多頭格局，且KD高檔鈍化下，即使壓回幅度也不深，加上選舉題材的支撐，預估最多約是拉回到季線附近。

張陳浩表示，蘋概股已連續兩個交易日反彈，接下來就要觀察iPhone新機的銷售情況，另外，中秋節期間還要注意郭台銘在宣布退黨後是否有進一步的動作，可能對台股造成影響，因此，張陳浩認為，中秋節後應該是尋找賣點，逢高減碼獲利的部分持股。

至於想要介入布局的部分，張陳浩指出，應觀察低價股例如汽車零組件股的表現，主要就是低位階的考量，其次則是外資布局的整理過後的低位階股，例如工具機、面板相關零組件等；值得注意的是對於蘋概股，是要追蹤不是去追，要先觀察銷售的數量，將會影響到拉貨的情況。

群益葛萊美基金經理人蔡彥正表示，受惠轉單效應，台灣電子零組件出口連續四個月正成長，基本面而言仍相對有撐，再加上主要央行貨幣政策陸續轉向寬鬆，對資金、評價面而言相對有利，不過考量前述國際市場不確定因素仍多，台股還是選股不選市為最高投資策略。

蔡彥正表示，隨著電子股進入產業旺季，電子股佈局建議仍以今年具題材性的產業為主，包含5G、手機新規格、散熱及華為轉單，台灣IC設計廠商受惠等。

另外，汽車電子產業發展前景佳，部分個股仍可逢低布局；還有的就是受國際貿易議題影響程度較低的民生消費、利基型傳產股也可持續留意。

中秋節台股
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

蘋概股領軍衝鋒 台股上漲37點收10,827

2019-09-12 13:54

大同量放大 攜手東元、三洋電上攻

2019-09-12 14:15

郭台銘退黨 鴻家軍盤中上演噴出行情

2019-09-12 12:20

台股收漲37.2點 三大法人買超62.87億元

2019-09-12 15:05

喬山、柏文 「揮汗」走紅

2019-09-12 14:42

大同回神 東元、三洋電敲邊鼓

2019-09-12 14:42

投顧：台股年底前 見修正即是介入佳機

2019-09-12 14:42

CCL三雄紅不讓 聯茂、台燿創新高

2019-09-12 14:42

觸控面板股 宸鴻領軍放閃

2019-09-12 14:42

蘋概、美中打氣 台股漲37點創波段新高

2019-09-12 14:42

天龍地虎真金股 全方位選股計畫 一手掌握

2019-09-12 11:59

美股勁揚 台股站上10800整數關卡

2019-09-12 10:49

台股在連假前漲 蔡鎮村：夜盤逢低布局或偏多策略

2019-09-12 09:52

5G+奧運+選舉年熱 台股有望再創高、佈局首選三大族群

2019-09-12 09:35

蘋概股領頭 台股早盤攻上10,800點關卡

2019-09-12 09:32

法人買銅板股 最愛金融

2019-09-12 01:36

9月投資氣象 國泰證券發布

2019-09-12 01:36

無線耳機概念 人氣旺

2019-09-12 01:28

就市論勢／蘋概、伺服器 分批布局

2019-09-11 23:37

台股開高震盪拉尾盤收漲36.77點 三大法人買超43.83億

2019-09-11 15:08

大和上修台股 預測2020年台股指數高點11,400

2019-09-11 14:39

14檔低價股 法人青睞

2019-09-11 14:38

蘋概股回神 台股漲36.77點

2019-09-11 14:38

蘋果新品揭曉 蘋概動起來

2019-09-11 14:38

一個月大漲三成 法人惦惦買的「人氣匯聚」概念股

2019-09-11 13:45

台股尾盤向上拉抬 終場漲36點收10,790

2019-09-11 13:45

短短36個字讓股東權益大加分 首例適用「大同條款」上市公司出爐

2019-09-11 13:19

新iPhone升級不加價 法人：蘋概股利空出盡

2019-09-11 13:19

謝金河：挑選營收創新高、技術面突圍股

2019-09-11 12:38

選前存股 挑龍頭金控與金融ETF穩當當

2019-09-11 11:57

iPhone11亮相蘋概股吃補 大立光領漲

2019-09-11 11:34

台積電8月營收飆新高 股價卻開高走低

2019-09-11 10:48

十檔營運雙成長 大盤主流

2019-09-11 00:50

外資青睞股 聚焦

2019-09-11 00:49

連三月創高族群 錢景俏

2019-09-11 00:48

金控前八月 獲利2,732億

2019-09-10 23:39

就市論勢／IC設計、5G 可留意

2019-09-10 23:31

四IC設計廠 本周法說釋展望

2019-08-10 23:20

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33
看更多

熱門文章

郭台銘宣布退出國民黨 鴻海股價聞訊急漲逾2％

2019-09-12 11:37

無線耳機概念 人氣旺

2019-09-12 01:28

郭董退黨 富智康股價大漲逾21％

2019-09-12 11:55

法人買銅板股 最愛金融

2019-09-12 01:36

欣興 資本支出將創高

2019-09-11 23:32

郭台銘退黨 鴻家軍盤中上演噴出行情

2019-09-12 12:20

凌陽雙喜 營運將回升

2019-09-11 23:32

美食大陸成長慢 外資降評到「中立」

2019-09-11 17:20

5G+奧運+選舉年熱 台股有望再創高、佈局首選三大族群

2019-09-12 09:35

三芳營收獲利 可望回升

2019-09-11 23:32

楠梓電轉投資 滬電前三季獲利拚倍增

2019-09-11 23:32

台股資金輪動 低價股受法人青睞

2019-09-11 18:46

台股在連假前漲 蔡鎮村：夜盤逢低布局或偏多策略

2019-09-12 09:52

聯陽業績 拚連四年成長

2019-09-11 23:32

就市論勢／蘋概、伺服器 分批布局

2019-09-11 23:37

9月投資氣象 國泰證券發布

2019-09-12 01:36

美系外資看好聯發科搭上5G換機潮 調高評等、目標價

2019-09-12 11:53

台鹽 強攻太陽能商機

2019-09-11 23:32

蘋果推出新一代iPad 主力代工廠仁寶受惠

2019-09-11 19:59

櫃買添利多 迎60億活水

2019-09-11 23:41

欣興明年資本支出飆新高 再加碼10億元

2019-09-11 17:51

不只水泥 台泥兩隻金雞母上半年獲利亮眼

2019-09-12 12:04

雲品宴會平台 訂單爆滿

2019-09-11 23:32

陸轉單效應發酵 立積大啖華為手機商機

2019-09-12 11:58

鴻海股價 給郭董掌聲

2019-09-12 14:42

蘋概股領軍衝鋒 台股上漲37點收10,827

2019-09-12 13:54

正瀚併購 鎖定歐美企業

2019-09-11 23:36

台指期 外資減碼多單

2019-09-12 02:53

合晶擬辦現增引策略投資人 預計募資約7.44億元

2019-09-12 12:15

中美晶盤中股價 漲逾3％

2019-09-12 10:47

欣技衝刺智慧零售 有斬獲

2019-09-11 23:36

蘋概股領頭 台股早盤攻上10,800點關卡

2019-09-12 09:32

亞德客、上銀 四檔吸睛

2019-09-11 23:21

大立光、玉晶光 認購夯

2019-09-11 23:21

外資、投信積極挹注 佳世達帶量上攻

2019-09-12 09:59

前八月每股盈餘／健和興2.64元

2019-09-11 23:32

唯數新手遊攻日 超人氣

2019-09-11 23:36

兩大客戶訂單加持 嘉澤下半年營運動能強勁

2019-09-12 09:40

大同量放大 攜手東元、三洋電上攻

2019-09-12 14:15

全民權證／台積電 兩檔強強滾

2019-09-11 23:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top