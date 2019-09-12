文曄業績加溫 市場看好Q3營收挑戰歷史新高

2019-09-12 12:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



在第3季以來，全球重要的電子供應鏈出現較明顯的加溫態勢之後，今年電子產業的旺季需求似乎已宣告如期報到，也讓台股電子廠鬆一口氣，其中，半導體通路商文曄（3036）近期營收走高，市場法人看好該公司在第3季旺季效應帶動下，單季營收有機會挑戰歷史新高水準。

今年以來，全球半導體降溫，再加上美中貿易戰，幾乎是自今年初以來，就一路牽動全球電子產業的供需，因此，今年電子產業會不會有過去的季節性旺季需求，一直是市場關注重點，目前在旺季效應的拉貨效應已浮現之後，市場法人也對台股電子廠第三季業績表現較先前樂觀。

半導體通路商文曄第3季以來，單月營收表現亮眼，其中，7月營收來到302.44億元，8月營收更持續攀升到311.66億元，市場法人表示，除了旺季效應之外，該公司去年底增加新的營業項目也是主要原因。

而以在文曄近二個月的營收表現水準大幅增加之下，市場法人推估，往年電子產業旺季高峰應在10月至11月，因此，若文曄9月營收仍維持近二個月的水準，則該公司第3季營收將首度突破900億元，將創下該公司單季營收歷史新高，也將拉近和半導體通路商龍頭大聯大的營運規模差距。

在營運近二個月加溫之下，該股近期也可見到法人買盤進場布局，該股自8月29日除權息以來，外資法人就呈現持續買超動作，股價自低點37.9元，近日已緩步填息，今日盤中股價高點來到39.15元。