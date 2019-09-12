群聯積極佈局IP授權與IC設計 簽約金已達4億元

2019-09-12 12:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



快閃記憶體控制晶片廠商群聯（8299）表示，近幾年因應特殊儲存應用市場及需求，該公司積極佈局IP授權與IC設計服務，透過與策略夥伴合作，共同開發特定利基市場的NAND Flash控制晶片IC與儲存方案，群聯並強調，在該二領域，今年以來已簽署的相關合約金額已超過4億元，未來將逐步貢獻營收。

群聯過去是以消費性儲存應用市場起家，之後逐步延伸擴展至高階的工控、車載、與伺服器儲存應用市場，至今已發展成為全球最大的獨立快閃記憶體控制晶片及儲存解決方案整合服務領導廠商，而近幾年因應特殊儲存應用市場及需求，更開始佈局IP授權與IC設計服務。

群聯董事長潘健成也指出，群聯近幾年耕耘的IP授權及IC設計服務，至今全球已累積超過10間策略合作夥伴，創造的營收不僅逐年成長，光是今年所簽屬的合約金額就已經超過4億台幣，將逐步貢獻於未來年度營收。而合作的策略夥伴不僅可以縮短產品開發時程，更可以透過群聯的技術服務支援，強化特殊應用與利基的儲存產品的完整性與品質，創造雙贏。

此外，潘健成也提到，除了IP授權以及IC設計服務之外，群聯長期佈局且毛利較高的工控與車載儲存應用市場，例如POS機、工業用機器人、數位監控系統、醫療睡眠呼吸控制器、數位電子看板、車用電子數位儀表板、車用電子數位中控台等，不僅今年上半年營收較去年同期成長將近25%，產品營收占比也達到歷史新高的25%水準，除了顯示群聯深耕高階儲存應用市場持續展現成果，更對整體營收及獲利有實質且正面的挹注。