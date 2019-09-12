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5G+奧運+選舉年熱 台股有望再創高、佈局首選三大族群

2019-09-12 09:35經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

美中雙方預計10月恢復談判、香港反送中運動出現大轉折、外資大買及Fed 9月降息機率高等利多匯集下，台股重回10,700點之上，台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，加權指數在萬點到年線有強勁支撐，依過往經驗每當系統性風險升高，台股高現金股息殖利率的特性將再度展現吸引力，配合上市櫃公司獲利下半年走揚、5G商機爆發、2020東京奧運及選舉年將屆等題材，台股2020年上半年前有望再創高，建議10,500點以下可中長線分批布局，首選3大族群。

專家指出，中長線仍看好科技股，可布局受惠5G進度相關類股。 歐新社
專家指出，中長線仍看好科技股，可布局受惠5G進度相關類股。 歐新社
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沈建宏指出，外資8月賣超台股金額擴大至1,200億元以上，但9月以來在中美10月將恢復談判，貿易戰風險淡化下，外資轉為買超台股累計已逾300億元，整體來看，外資2018年賣超額度已大，預期2019年外資再賣超額度不大，另一方面，台股具4%以上高股息殖利率優勢，與美國10年債殖利率跌破２%相較，深具吸引力，預期可持續吸引低接買盤。

沈建宏指出，科技產業基本面呈現觸底回升跡象，包括半導體庫存天數自高檔即將開始下滑；Apple FY3Q19 存貨餘額下降到33.55億美元，較上季大減三成以上。

在二大正面訊號浮現下，分析師估計2020年台股企業獲利恢復正成長，上看9%左右，較2019年的衰退情況大幅好轉。

在類股操作上，沈建宏建議，中長線仍看好科技股，可布局三大方向：一、受惠庫存下滑及晶圓代工龍頭廠提高資本支出的半導體族群；二、受惠5G進度積極且提前的材料、RF、伺服器、骨幹網路等類股；三、受惠車用電子及汽車電子化趨勢持續的零組件；短線上可選擇具題材性的傳產股區間操作，看好航運（貨櫃、散裝運價皆已上漲，股價PBR位於歷史低檔），與選前政策受惠股。

台股外資沈建宏貿易戰反送中Fed降息
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