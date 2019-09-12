蘋概股領頭 台股早盤攻上10,800點關卡

2019-09-12 09:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



蘋果（Apple）秋季發布會上推出一系列新品後，意外調降價格的策略，激發市場看多情緒，蘋果股價一舉使市值破兆美元，終場收漲3.1%，激勵台股蘋果供應鏈，今（12）日早盤扮演撐盤要角，推升指數突破10,800點關卡，9時15分暫報10,840點、上漲50點。

台股早盤蘋果供應鏈扮演撐盤要角，推升指數突破10,800點關卡。記者鄭超文／攝影 分享 facebook

中國首度公告豁免部分美輸中產品的加徵關稅，市場對下個月初的美中協商保持樂觀，終場四大指數全數上漲，道瓊指數上漲0.8 %，S&P 500指數上漲0.7%，那斯達克指數上漲1%，費城半導體指數上漲1.4%。

台股方面，蘋概三王台積電、鴻海、大立光都以紅盤開出，漲幅介於0.3%~2.3%之間，蘋概股紅通通，金屬機殼廠可成也上漲1.5%、聲學元件美律康控上揚逾1%，軟板廠台郡、臻鼎則分別上漲1%及2.2%，其他站在多方的蘋概股還有旺宏、玉晶光、欣興、京元電、嘉澤、台達電等。

大型法人機構表示．大盤連續四日呈現狹幅震盪整理走勢，上下空間不大，而成交量明顯壓縮，此波反彈高點適值 6 月下旬及 7 月上旬頸線位置區的壓力，故反彈一段時間及空間後，力道轉弱，加上周一至周二盤面上明顯出現拉金融出電子的現象，自然影響盤面資金動向，另外就是原強勢主流電子股進入休息整理走勢，蜀中無大將，影響量價的推升，大盤以個股表現而已。

8月營收可作為選股方向，像是IC設計、聲學元件族群相對強勢，可留意創新高的標的；蘋果剪刀腳鍵盤供應鏈也有啟動漲勢跡象；而今年獲利大幅成長且明年持續成長之太陽能網版標的，基本面及技術面都明顯轉強，短線上也可以納入觀察標的。