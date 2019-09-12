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無線耳機概念 人氣旺

2019-09-12 01:28經濟日報 記者盧宏奇／台北報導

台股昨（11）日不畏中秋假前獲利了結賣壓，維持5日線以上震盪換手格局，華邦電（2344）、矽創等真無線藍牙耳機（TWS）概念股，受惠未來幾年銷量可望大爆發，承接買盤不弱，股價相對抗震。

蘋果新機發表，美股主要指數漲跌互見，台股雖然追價意願有限，且金融股陷入盤整，但在蘋概三王台積電、鴻海、大立光維繫人氣下，力撐指數維持不墜，終場上漲36點，收10,790點，成交量略減。

盤面上具題材族群持續良性輪動，除蘋果供應鏈外，IC設計、銅箔基板（CCL）、線上遊戲、汽車零件等8月營收表現亮麗，或是與5G題材相關的個股，仍獲得短多點火，扮演人氣指標。

至於未來三年出貨量可望大增的TWS概念股，雖然短線漲多後，多空籌碼進行換手，但股價低檔承接買盤不弱，包括矽創、康控-KY、鈺太、美律、瑞昱等，近日相當抗震。

法人分析，藍牙技術演進至5.0版本後，傳輸速度提升、傳輸距離更遠、傳輸量更高，加上功耗降低，包括三星、華為、小米等安卓手機廠，以及Bose、B&O等專業耳機廠，相繼跟進蘋果切入搶食市場大餅。

根據預估，2019年TWS市場出貨量，將由2018年的5,000萬至6,000萬組，增加至9,000萬組至1億組，2020年再進一步擴至1.3億至1.4億組，今、明兩年市值分別上看80億至90億美元、110億至120億美元。

法人看好2020年TWS市場需求將持續強勁，主要推手將是AirPods及專業耳機廠，受惠廠商包括英業達、新日興、康控-KY、美律、致伸、興能高等。

此外，由於安卓手機品牌廠也推出TWS耳機，包括瑞昱、原相，以及聯發科旗下的絡達等台灣IC設計廠，也相繼切入TWS領域，添增未來營運動能。

TWS概念股抗震 圖／經濟日報提供
TWS概念股抗震 圖／經濟日報提供
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藍牙耳機蘋果供應鏈
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