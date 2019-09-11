台股資金輪動 低價股受法人青睞

2019-09-11 18:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱即時報導



資金持續尋找出路，族群輪動快速，台股今（11）日開高走低，後拉尾盤，指數翻紅作收。統計上市櫃公司近5日三大法人買超排序，前十名中有八檔都是低價股，顯示目前低價族群受到資金青睞，加上8月營收甫公布結束，若又有業績表現支撐、展望正向，可望蓄勢成為焦點。

根據CMoney統計，股價小於50元的低價股，並以近5日三大法人買超張數排序前十名來看，買超量大於2.4萬張，且有一半是金融股；其中群創、新光金、中環，買超量突破5.3萬張。

從外資在這10檔的動向觀察，台新金持續受到外資追捧，連買10日，另外新光金、富邦金各連續9日買超。

金融股走強一陣子後，今日稍作休息，台新金收平盤，不過仍持續有買單敲進。就基本面來看，台新金前八月累計稅後盈餘109.7億元、年成長6.5％，8月稅後盈餘11.69億元，主要來自銀行子公司的貢獻；另一引擎的台新證券因承銷手續費收入成長，整體經紀市占率也較去年同期成長。

新光金受到重回台灣50之列帶動，近期股價強漲，今日股價創下今年來新高，不過買盤有量縮的情況出現；而富邦金受到8月獲利年增59%，穩居坐獲利王，帶動股價走高。

若從投信動向觀察，群創營收回溫，近期受到投信連11日買單敲進，而台新金、富邦金、中信金也獲得投信連8日買進。

就買超量而言，投信認養股華通，仍以近5日買超18,288張的姿態高居冠軍，近期股價攻高後量縮，震盪整理；法人認為，考量TWS產品訂單動能延續，另外5G手機將使高階手機主板2020年供需健康，有助華通獲利高成長，持續看好表現。