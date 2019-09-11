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大和上修台股 預測2020年台股指數高點11,400

2019-09-11 14:39經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

大和資本發布台股策略報告，看好台灣內需轉強、整體獲利季節性反彈以及2020年總統大選加持，台股將持續領先主要亞股，第4季目標指數上調到10,000-11,200點，並首度發表2020年台股指數預測為9,900-11,400點，隱含明年高點有機會比今年更高。

大和前次發布台股策略，預測台股到年底於9,300-11,700點震盪機率高，較該券商年初時的9,100-11,300點上調，此次雖略下調區間預測的「頂」，但二度將區間的「底」上調（由9,100點提高到10,000點），同時看好2020年高檔表現，無異為多頭打入強心針。

大和資本台股策略分析師侯乃鳳表示，今年台股表現強勁，一度被視為美中貿易戰衝擊區，但累積漲幅仍優於多數亞股，凸顯台股基本面有韌性、高殖利率也相當吸引熱錢，配合政策作多引導資金回流，大和持續看好台股潛力。

侯乃鳳並彙整台股將迎來三大利多，包括內需轉強、整體獲利提升、總統大選發酵，其中實質經濟成長和企業獲利部分，市場雖預期台股獲利較去年下滑，但明年科技股動能可期；大和預測，台灣今、明年實質經濟成長率（GDP）可達2.35%、2.45%。

以大和在台追蹤個股來說，大和認為，相關個股今年稅前純益仍會比去年成長3%，明年成長15%。

對照市場預測，先前摩根士丹利統計，國際機構預估，今年台股稅後獲利將年減雙位數，2020年成長11%，主要來自科技股反彈。大和報告中，也強調科技股還是貫穿到明年的主流，如以該券商追蹤的台灣科技股觀察，今年稅前純益將下滑3%，明年跳增19%。

伴隨獲利反彈，大和也預測，明年台股平均股息殖利率仍達3.6-3.8%，由金融股超過4%的殖利率領先；惟考量壽險金控接軌IFRS 17，中長線有增資壓力，僅給台灣金融股「中立」評等。

總統大選是大和積極關注的話題，該券商統計2000、2004、2008、2012和2016五次總統大選前半年、一季和一個月表現，皆顯示台股偏漲機率高，前一季的表現尤以2004年大漲18%最多，2000年也有13%，2008年上漲7.3%，值得期待。

至於大和推薦個股，除了權王台積電（2330），還有台達電、鴻海、研華、建準、大立光、全新、信邦、穩懋、中信金及東陽等。

蘋果新機剛發表，大和資本最新報告即上調台股預測，並看好2020年高點更高，為多頭...
蘋果新機剛發表，大和資本最新報告即上調台股預測，並看好2020年高點更高，為多頭打入強心針。報系資料照
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台股獲利科技股
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