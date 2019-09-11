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周周都抽獎 證交所闖關遊戲將開跑

2019-09-11 12:02經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

證交所「豬圓股市潤」2019網路闖關有獎徵答活動，將於9月16日（周一）展開，本波活動舉行八周到11月8日止，周周抽獎，共抽出1,120個獎項，總獎金48萬元，鼓勵投資大眾踴躍參與。

證交所網路闖關有獎徵答活動今年邁入第9屆，每年推陳出新，掀起各界關注，過去活動網站最高瀏覽次數逾十萬人次，寓教於樂，又有效宣導證券商品常識及交易風險，幫助投資人建立正確投資觀念。

證交所指出，今年活動網站設計元寶小豬與大野狼，風格討喜，並以靈活動態的遊戲題型，鼓勵參與遊戲者進入「公開資訊觀測站」實際查詢上市公司的財務資訊，培養投資人從財務基本面，建立正確投資股市的判斷能力。

另為提升大專院校學生學習證券知識興趣，本次也依參與活動對象，區分為「社會組」和「校園組」，活動內容配合生肖「福豬年」，分為「小豬黃金屋」及「元寶福氣屋」二種遊戲區，只要在手機或電腦，登錄個人郵箱，就可以上網玩遊戲，取得拿禮券機會。

闖關題目淺顯易懂，歡迎民眾先行觀看「闖關懶人包」短片，熟悉遊戲進行方式，或至題庫區瀏覽練功，了解「公開資訊觀測站」查詢答案步驟。

證交所指出，活動獎項將以每周為單元，參與遊戲者答對一定題數，可參加每周抽獎，歡迎相揪上網較勁。活動資訊詳見證交所「投資人知識網」（https://investoredu.twse.com.tw/）了解活動辦法和獎項，活動專屬網頁網址為https://act.twse.com.tw/quiz2019/。

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