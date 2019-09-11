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國泰證9月投資氣象站：正向看待美元及黃金商品

2019-09-11 12:00經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

國泰證券發布9月投資氣象觀點，由於全球投資者風險趨避情緒上升，主要市場及商品僅對黃金及美元抱持「正向」看法，其餘皆抱持中立及負向看法。

國泰證券表示，儘管美國部分總經數據表現不俗，市場警訊仍如雨後春筍般浮現，如嚴重升溫的中美貿易戰、IHSMarkit 8月美國製造業PMI初值50.9迫近榮枯線及美國2年期與10年期公債殖利率，月內三次於交易日內短暫出現倒掛等，在眾多市場雜訊可能造成聯準會利率政策的壓力下，美國聯準會（Fed）降息時機與幅度仍是未知數，在景氣可能下行情況，投資人應適時布局，以成熟國家優質企業或具有國營背景的新興市場企業美元計價投資等級債券進行因應。

根據彭博社於8月底，預測美國利率期貨市場隱含的降息機率，自2019年9月開始的半年期間內，市場預期至2020年1月會議降息的兩碼（含）以上的機率高達9成以上，綜觀利率倒掛時間更長且幅度加劇，顯示市場對於經濟前景抱持著較悲觀的態度。

國泰證券說，觀察Fed態度明顯偏向鴿派，市場風險偏高的跡象也愈趨顯著，年內聯準會被迫正式啟動降息循環被市場視為最有可能的走向，預期屆時將對債市注入有力的強心針。然而，聯準會啟動降息循環隱含經濟成長不確定性與市場風險走高的挑戰，債券市場勢必面臨顯著分歧，高收益債與投資級債期權調整利差比率持續走高，透露出不確定性瀰漫的大環境下，違約風險升高速度或許遠高於降息對於高收益債價格的支撐力。

國泰證券分析，從近兩次景氣循環的經驗亦得到相似的結論，高收益債與市場連動性遠較投資級債為高，且投資級債於不確定性偏高之時，具有較高的保值抗跌能力，投資人不妨以較保守的態度進行資產配置適度調整，適度提升信用風險相對穩健的標的。在目前市況不明朗情勢下，投資級債依然可以做為投資組合的核心配置，投資人可適時布局以成熟國家優質企業或是具有國營背景的新興市場企業美元計價的投資等級債，於承擔較小的風險下取得資產抗跌和利息的保護。

全球商品及各主要市場9月投資(圖／國泰證券提供
全球商品及各主要市場9月投資(圖／國泰證券提供
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降息美國聯準會國泰
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