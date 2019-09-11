Mini LED發展添想像空間 瑞儀股價勁揚

2019-09-11 11:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



瑞儀（6176）8月步入傳統旺季，蘋果陸續推出iPad等新機，加上Mini LED發展成為話題，替其營運增添想像空間，吸引買盤積極進場，今（11）日股價延續漲勢，向上跳空，盤中最高一度漲至124元，午盤前漲幅超過4%。連續兩個交易日展現強勁漲勢。瑞儀領軍，帶動達運（6120）、中光電（5371）等背光模組類股，齊力上攻。

瑞儀為蘋果iPad、Macbook、iMac等產品背光模組獨家供應商，受惠蘋果新機備貨，第三季營運回溫，7月及8月加總營收102.31億元，可望優於第二季；今年前八個月營收380.7億元，年增23%。

法人表示，瑞儀近期股價表現強勢，與蘋果發表iPad新機沒有直接的關係，而是因Mini LED產品的發展，替其營運增添想像空間，Mini LED接續未來Micro LED，會是近幾年的主流產品之一，吸引外資關注已有投入Mini LED技術的瑞儀，不過可能最快到明年年底，才會有產品問世。

瑞儀日前法說會表示，Mini LED相關技術已經發展三、四年，未來產品可能定位在高階，希望在其他應用上能走出另一條路，這是長期上的想法，需要一步步來。現在還在跟客戶研發階段，尚未進到量產設計，明年看得到也是年底，預計到2021年才會對營收有貢獻。

在Micro LED顯示技術尚未純熟前，Mini LED被液晶面板產業，視為能跟OLED在高階市場競爭的主要武器之一。研調單位TrendForce光電研究（LEDinside）今年發布的報告中指出，Mini LED背光技術經過近三年開發，2019年將正式在顯示器領域與OLED直接競爭。看準趨勢，蘋果也正積極與台灣和日本的供應廠商合作，目標是導入監視器、筆電及平板。

比較兩者的特性，TrendForce表示，Mini LED背光顯示器具有多區背光調控＊Local Dimming）功能，對比效果與OLED顯示器相近；部份產品線上，Mini LED顯示器的成本甚至低於OLED顯示器。對傳統液晶面板廠來說，將是產品規格再升級的契機，並有機會與OLED技術競爭。