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iPhone11亮相蘋概股吃補 大立光領漲

2019-09-11 11:34經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

最新的iPhone11即將上市。圖／發表會截圖
最新的iPhone11即將上市。圖／發表會截圖
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蘋果秋季新品發表會一口氣發表iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max等3款新機，且罕見的採取降價策略，企圖刺激買氣，相關供應鏈在蘋果拉貨效應下，可望進一步挹注營運表現，今(11)日蘋概股表現相對強勢，由光學雙雄領漲，股王大立光(3008)開高走高，盤中漲幅3.57%，玉晶光可成、鴻海等齊揚。

蘋果iPhone 11系列新機亮相，台灣擠進首波開賣市場，將在9月20日開賣，蘋果官網預計在9月13日開放預購，iPhone 11有64GB、128GB、256GB等不同容量選擇，價格為24900元、26900元、30400元，在定價上較前一款調降2000元。

另外，5.8吋的iPhone 11 Pro價格從35900元起；6.5吋的iPhone 11 Pro Max價格則從39900元起，共有暗夜綠、太空灰、銀色、金色等四種顏色。

蘋果iPhone11新機將上市，拉貨效應挹注蘋果供應鏈營運從8月就出現增溫，法人看好後續仍有強勁的供貨題材，尤其是零組件廠商的效應將更強，以鏡頭廠來說，股王大立光、玉晶光同步受惠，也是今日蘋概股的領軍指標。

大立光、玉晶光8月營收都創下歷史新高，在iPhone11對外發表，蘋果股價走揚的激勵下，大立光早盤以3,840元開高，一度衝高至3,915元，盤中漲幅3.57%；玉晶光以416.5元小跌開出後股價直往上翻揚，一度拉升至431元，盤中漲幅3.11%。

金屬機殼大廠可成8月自結稅前盈餘27.35億元，為今年次高，月增60.2%；累計前8月稅前盈餘136億元；8月合併營收87.38億元，創今年來最高，月增0.7%，年增4.7%；法人看好第3季營收及獲利可望成長，下半年優於上半年，外資預估第3季營收季增約45~60%。

可成今日股價走高，早盤以232元開高，一度拉升至236元，盤中漲幅3.3%。

iPhone 11 Pro Max4GiPhone蘋果供應鏈玉晶光營收大立光可成股王太空
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