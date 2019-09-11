台積電8月營收飆新高 股價卻開高走低

2019-09-11 10:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台積電八月合併營收成長強勁，創單月歷史新高。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台積電(2330)8月營收創下歷史新高，法人預估9月營收可能微幅下滑，但第3季營收可望優於財測，且再創單季歷史新高，全年合併營收連續2年站穩兆元以上，但是外資卻是終止連4買，今(11)日股價開高後漲勢收斂，早盤翻黑。

台積電8月合併營收1,061.18億元，創單月歷史新高，月增25.2%年增16.5%，累計前8月合併營收6,505.78億元，年增0.6%；法人推算，以7、8月營收合計達1,908.76億元來看，若以先前的財測預估來推估，9月營收可能將呈現下滑，但第3季營收有機會再戰新高。

台積電預估第3季財測合併營收91~92億美元，以新台幣31元兌1美元計算，新台幣營收約2,821~2,852億元，季增17.05~18.34%；第3季毛利率46~48%，季增3~5個百分點；第3季營益率35~37%，季增3.3~5.3個百分點。

蘋果iPhone11亮相，市場看好有助供應鏈的營運，台積電除了具有蘋概股題材，同時也通吃非蘋陣營訂單，加上5G題材，法人看好第4季營運，在7奈米產能持續滿載下，預估營收季增超過1成，今年台積電營收可維持成長，連續2年站穩在兆元以上。

台積電今日以264元開高，一度拉升至264.5元，但是逢高賣壓出籠，股價呈現開高走低，盤中翻黑，跌幅0.38%。