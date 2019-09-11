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各國售價比較／想買iPhone 11嗎？到日美買最多便宜六千元

關渡大橋變「關渡X橋」 淡水人火大

台股開盤漲34點 漲幅0.32%

2019-09-11 09:03經濟日報 記者黃力╱即時報導

台股開盤漲34點，漲幅0.32%。

法人表示，目前指數已進入前波套牢區，獲利和解套雙重賣壓或可湧現，大盤籌碼結構不若先前穩定，多空在這裡都有必要重新整理，持股可以逢高汰弱留強，同時追蹤法人動態，切忌追高殺低。

台股
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