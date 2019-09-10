大同股票現異常放空借券 股東怒：令人瞠目結舌

2019-09-10 20:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



大同（2371）近日因借券放空賣出太過集中異常，連續遭到台灣證券交易所警示，加上這些特定大量借券賣單放空後，每每伴隨著大同集團隨後發布的重大利空資訊。大同市場派股東指出，這些疑似涉有違反《證交法》內線交易情形，短線進出估計獲利高達23億元，已引起各界矚目，「放空張數越來越大，肆無忌憚的程度令人瞠目結舌！」

為釐清這些異常大量集中特定借券賣單的最終受益人，是否有利用不對稱資訊藉機牟利情事，大同股東台灣股東行動主義促進協會今（10）日向司法機關告發，籲請主管機關、及司法單位進行調查有無不法，以維護證券市場交易秩序及投資人權益。

8月29日晚間華映公告訂單變成0，並大量解僱2100人，大同股票卻從8月20日起，每天都被借券放空3,000到4,000張、而幾乎都是當日可借券賣出的最高限額「放好放滿」，總數更高達近3萬張。大同股東沉痛指出，顯然在百年老店經營績效慘不忍睹股東哀號遍野的同時，疑似有一群掌握精準資訊天賦異稟的人正踏著股東的血跡，在大同股票投資上吞噬著勝利的果實。

股東毅然提告，認為對這樣毫無遮掩、擺明是向執法機關挑戰的股票交易行為，如果主管機關金管會、證交所及檢調機關還在裝睡，不迅速嚴格查辦，今後將無以維持資本市場最起碼的交易秩序？證券交易法的內線交易罪也可以廢了。

針對近期大同股票異常借券，大同表示，股票市場買賣完全與公司無涉，同時也觀察到最近公司股價都有拉抬尾盤的現象，不管放空或尾盤拉抬股價，皆有操縱股價之嫌，籲請檢調單位皆應徹查嚴辦，懲治不法。