法人鍾愛股 領漲抗跌

2019-09-10 19:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



【記者王皓正╱台北報導】台股昨（10）日震盪回檔，指數失守10,800點大關；現階段因盤勢高檔整理，指數多空震盪加劇，瑞儀（6176）、台達電、致伸、安泰銀等法人高持股的優質族群，因營運表現亮眼，將躍居為盤面「領漲抗跌」指標。

台股昨天微幅開低後震盪走低，10,800點整數關卡附近有不小壓力，大盤進入整理，僅金融類股撐盤，加上中秋節長假在即，多方動能持續收縮卻步，指數收盤跌47點，收10,753點。

在三大法人買賣動態方面，昨天自營商賣超5.53億元，投信賣超6.31億元，外資買超22.72億元，三大法人合計買超10.88億元。

台新投顧副總黃文清表示，台股成交值微增，市場大戶面對中秋節三天長假採取保守態度退居觀望，深恐長假期間貿易戰加劇，但即使台股拉回，季線10,680點及半年線10,675點，仍為台股重點支撐。

短線而言，歐美股市及亞股走勢仍是觀察重點，操作上，部分法人持股比率高且基本面佳個股，因營運表現佳已獲法人買盤進駐，後續走勢值得留意。

根據統計，目前法人持股在三成以上、且今年前八月營收較去年同期成長的上市櫃個股共13檔，近期股價相對強勢，主要分布在電腦周邊、電子零組件、光電、半導體等電子股，以及金融、電機等傳產族群。

法人持股比率方面，當前以瑞儀的77.8%最高，台達電68.7%、致伸62.9%，名列第二與第三；另外，安泰銀、信驊、仁寶、矽創、玉山金、GIS-KY、業強等個股，法人持股也逾四成。

進一步觀察今年前八月累計營收相較去年同期表現，以矽創年增31.8%最耀眼，百和年增29.1%、瑞儀年增23%；其他前八月營收年增逾一成個股，還包括致伸、GIS-KY、台達電等。

至於股價走勢，分析近五個交易日以來，這些法人高持股的優質族群中，以矽創漲幅6.8%最佳，安泰銀漲5.3%、致伸漲5.1%；另外，業強、玉山金、瑞儀、智原、GIS-KY、百和等，股價也呈穩步走揚態勢。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，這些法人高持股族群，營收成長性普遍穩健，加上短線股價震盪後，已再度吸引法人價值型買盤逢低加碼，一旦台股多頭攻勢再起，這些個股走勢將有機會領漲而出。