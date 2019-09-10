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從玩具到遊戲屋 屈尺國小師生零到有的創客精神

台股跌不悲觀 外資喊買這九大高價股

2019-09-10 15:47經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

台股今（10）日收跌，外資圈卻展現不悲觀的樂觀氣氛！包括里昂、高盛、瑞信三大外資紛紛在今天出具初評、升評、產業大報告，總計喊進台積電（2330）等九大高價股，外資圈對高價股期待提升，凸顯對大盤和未來交投氣氛看好。

包括里昂今天出具252頁的大報告，喊買台積電、聯發科、創意、信驊四大雲端受惠股，目標價全給出外資圈最高；高盛初評聯茂、貿聯，也喊上領先市場的178元、280元目標價；再來是瑞信看好工具機景氣，首選致茂、目標價升至190元，並升評亞德客、上銀至「優於大盤」。

里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝表示，雲端產業2018年底景氣放緩後，迄今修正一年多並逐漸消化庫存，市場上因此出現景氣將復甦的呼聲，而他認為即將到來的反彈，還有軟硬體優化及雲端普及化兩大推力可期。

里昂分析，過去為處理大數據廣泛建設資料中心，但實測顯示，雲端設備效率不彰，因此首要推力是優化帶動高階軟硬體增加。其次是IDC統計，受惠雲端服務普及，微型聯網裝置和雲端容器將大量應用，整體雲端服務衍生的商機預估複合成長17%、達到9億美元。

侯明孝先前已就5G拉高台積電目標價至325元，日前又提高聯發科到500元，都是市場最高；創意、信驊分看好受益於雲端提升NRE、ASIC和BMC需求，其中信驊此次為初評。

高盛在上半年延攬張博凱擔任大中華區科技產業研究主管後，積極啟動初評，今天又一口氣初評聯茂（6213）和貿聯。

高盛表示，過去聯茂提前為新通訊技術和雲端市場轉型，今年來自5G、雲端的收入比重預估達到35-40%，2025年該兩大應用更預計貢獻七成營收，同期毛利率有機會從23%提升到26-27%。

以今、明、後年潛力看，高盛預測，聯茂三年內獲利將複合成長32%，直逼過去五年17%的一倍之多。貿聯則可望受益於特斯拉營收趨向穩定，加上積極搶進其他電動車品牌、擴充基座市占提升，2019-2021年EPS預估從14元提升到21元。

至於瑞信看好，工具機景氣經過調整，大陸自動化需求好轉和全球工業4.0，將使基本面觸底的亞德客、上銀等，未來數月至明年上半年營收回升。

瑞信預測，亞德客今年因人民幣走貶，EPS將較其先前預測下滑到13.9元，但明年上修到17元，上銀為9.5元、12.1元。

資料來源：各外資券商
資料來源：各外資券商
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