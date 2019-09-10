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台股拉回 權證市場量縮待變

2019-09-10 15:46經濟日報 記者周克威╱即時報導

台股今（10）日以平盤開出，受大型電子股走勢疲弱拖累，盤面依舊靠中小型股來維繫人氣下，終場指數下跌47點、以10,753點做收；隨現貨市場回跌，權證市場也見量縮跡象，其中，連結元大台灣50反1（00632R）的T50反1凱基91購04（039822）為最熱門的權證。

蘋果新iPhone發表前夕，市場普遍認為缺乏創新賣點，出貨量將比前代更差下，今日早盤蘋果供應鏈個股帶動盤勢下跌，指數一度下跌70點，而外資短線持續加碼的金融股，延續強勢格局，主因在於聯準會下周有望降息。使得美國金融股最近股價轉強，外資在台股短線操作上也偏向買金融股與調節科技股。

權證市場方面，隨現貨市場回測下檔支撐，權證市場人氣也跟著退潮，整體市場量能略減為25.34億元，占大盤比重為1.72%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為19.74 元，認售權證成交金額為5.6億元，認購權證成交金額占總成交金額7.897%；認購、認售比值為3.52倍，顯示市場投資人仍相對偏多。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是連結元大台灣50反1的T50反1凱基91購04，成交金額為835萬元；認售排名第一的是連結台積電的台積電群益91售07（08989P），成交金額為483萬元。

其中值得注意的是，受國際股市震盪影響，認購、認售比值雖仍大於1，但短線出現下降跡象，顯示投資人雖仍看多、但氣氛略為降溫，十大熱門權證榜首的元大台灣50反1的T50反1凱基91購04，雖被歸類為看多的認購權證，但性質上，卻屬偏空型的權證，市場對後市逐漸出現多空分歧的看法。

認售權證認購
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