「換瑜說」有玄機 「朱立倫概念股」終止連八紅

2019-09-10 12:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



換瑜聲浪頻傳之際，韓粉行動支持週末韓國瑜造勢大會，破除黑韓謠言，不過幾家歡樂幾家愁，韓國瑜聲勢再起，也讓朱立倫再度失寵，連帶影響朱立倫概念股「（2364）」終止連八紅！

韓國瑜爭議事件頻傳，引發市場遐想國民黨可能再次重演四年前「換柱事件」，新北市長朱立倫可望「轉正」，帶動倫飛自8月29日波段低點2.25元起飛，截至昨日收盤價，倫飛近八個交易日漲幅達47.2％，且順利衝上短中長期均線。

不過，隨著週末造勢大會、炙烈韓粉激情力挺，「換瑜說」不攻自破，倫飛今日開盤跳空漲停、攻上半年來高點3.77元後，股價隨即下跌，午盤前暴跌9.9%，吞一根長黑Ｋ棒，不僅中止連八紅，技術面也形成空頭走勢。

事實上，國民黨8月開始傳出「韓朱配」的聲浪，加上近期郭台銘出走之勢漸漸明朗，讓朱立倫成為副手的呼聲漸高，且新北市前市長朱立倫也曾表示，國民黨現需要的是放下個人、以大局為重，不要求也不談任何位子，2020總統大選他一定是很好的助選員。

有鑒於韓國於近期失言事件引發眾怒，市場不時對於朱立倫再次「出征」有所遐想，倫飛也隨著政治事件上沖下洗，市場分析師則指出，倫飛早期為筆記型電腦製造、銷售，近年來營運不佳，公司長期虧損，股價長年在10元以下，淪為「雞蛋水餃股」，消息面多空掌握不易，投資人宜謹慎保守。