iPhone發表前 光學雙雄領跌、蘋概股虛累累

2019-09-10 12:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



蘋果新產品發表會將登場，預計在9月11日的凌晨就會正式亮相，在發表會前夕，蘋果股價雖然創1個月新高，但蘋概股今（10）日卻是走弱，尤其以光學雙雄大立光（3008）、玉晶光領跌，盤中跌幅逾5%，另外，台積電、鴻海也齊挫，蘋果新機發表前，市場觀望。

股王大立光及玉晶光8月營收表現亮眼，雙雙創下新高，在蘋果iPhone新機拉貨下，法人看好9月營收表現，但是美系外資卻是調降大立光評等及目標價，衝擊股價的表現，大立光今日以3,935元開低走低，一度下探至3,775元，一口氣失守5日線、月線及季線，盤中跌幅5.01%。

玉晶光8月營收18.38億元，月增43.2%，年增1.2倍，主受惠蘋果新iPhone拉貨，月增率表現出色，法人看好，玉晶光9月營收可望持續增溫，今日以450元開低後走低，一度下探至426元，盤中跌幅4.74%，失守5日線。

台積電盤後將公告8月營收，法人看好可望重返千億元水準，外資連續4個交易日買超，但今日股價則是走弱，早盤以263.5元開低後走低，一度下滑至261元，跌破5日線，盤中跌幅1.32%；外資連續7個交易日買超鴻海，今日股價雖以74.8元小紅開出，但盤中翻黑，股價一度下滑至73.8元，盤中跌幅1.07%。

蘋果新iPhone將亮相，市場上傳出規格及新機價格，預期將有3款新機，包括iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11；iPhone 11 Pro系列為6.5吋與5.8吋，搭載3鏡頭設計，1,200萬廣角、長焦鏡頭，及120度超廣角鏡頭，支援使用Apple Pencil，共有 128、256、512GB等三種容量；iPhone 11採6.1吋LCD螢幕、1,200萬畫素雙鏡頭，提供64、128、256GB三種容量，並有黑、白、紅、黃、綠、薰衣草紫6色。

價格部分，外傳iPhone 11 Pro Max售價分別是41,500、45,500、52,900元；iPhone 11 Pro則是35,900、 41,500、 45,500元；。iPhone 11售價為26,900 、 28,900、 32,500元；iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro預計9月20日開賣。