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「異體細胞治療」將有專法可循 訊聯、基亞帶量上攻

2019-09-10 12:16經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

再生醫療製劑管理條例草案目前已送立法院審議，拼今年底會期結束前三讀通過，市場預期，若法案順利通過則「異體細胞治療」未來將有專法可循，商機將進一步擴大，帶動相關受惠股股價表現，包括訊聯（1784）盤中股價一度攻頂，來到48.15元，創近一個月來新高價；基亞盤中來到65.6元，漲幅逾6%，一口氣站上5日與月線等均線，並向季線靠攏。

特管辦法截至8月底，已有84件申請案，預計9月再通過4案、10月底可望共通過10案。

法人表示，特管法由醫療機構申請，而再生醫療則由廠商，未來再生醫療廠商數與臨床試驗數增加，可望推升再生醫療產值，而癌症仍是再生醫療治療著重的疾病，不過，有待未來新療法上市後取得療效與安全性數據來證明，至於特管法界定範圍廣，相關廠商主要提供細胞製備服務，療程收費範圍，以及拆帳狀況，會是未來關注重點。

訊聯目前送出的細胞治療申請計畫案已涵蓋六大領域，包括骨科、風濕免疫科、整形外科、皮膚科、醫美、腫瘤免疫治療，包括退化性關節炎、慢性傷口癒合、皮膚微創及癌症免疫細胞療法等適應症，合作執行院所包含三軍總醫院、新光醫院、臺中及北部大型醫學中心、醫美連鎖集團米蘭時尚診所等，到年底可望向衛福部送出10件。

訊聯表示，近期將持續加速送件，以累積特管法細胞製備臨床醫療案例，為再生醫療條例通過後將引爆的細胞治療產品應用，做足更多準備。

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