高鐵南延屏東 股價不買單

2019-09-10 12:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



行政院再拋台灣高鐵（2633）南延屏東，由股價走勢看出來高鐵投資的擔憂；高鐵今（10）日早盤就開低走低，最低來到36.85元，跌幅為2.7%，一天市值就縮水56億元。

今日高鐵成交量出現價跌量大的走勢，11點多時成交量就突破9千張，而昨天成交量為8,674張。市場專家指出，高鐵已經推動民營化的上市公司，不只是官股也有不少小股東，如果是配合政策南延，龐大的經費該由誰買單？面對未來可能出現龐大資本支出，高鐵股價應聲走趆，出現量大、價跌，也顯示出投資人對於高鐵南延後是否會對營運成績影響造成影響的憂心。

高鐵現在的大股東分別為交通部持有43%、航發會4.6%、中國鋼鐵4.3%、台糖3.55%、東元3.38%，然而，還是有許多的小股東，目前知道投資興建高鐵五大原始股東中大陸工程集團、長榮集團，已經不在前十大股東之列。

據了解，長榮集團去年就已經出清持股，跟高鐵已經沒有關係。

高鐵目前股本562.82億元，以高鐵昨日收盤價37.9元，市值2,133億元，隨近年來台灣高鐵已經成為南北往來最重要的交通工具，高鐵上半年營收236.28億元，稅後純益42億元，每股稅後純益0.75元，不過，高鐵的負債比已達84%，未來如果要擴大投資，好不容易營運改善的高鐵，要怎麼面臨龐大資本支出壓力。

熟悉公司治理的專家指出，高鐵已經是公開的上市公司，是否能進行高鐵南延，必須由董事會去評估全體的投資效益及股東權益，長期是否會影響到股東的獲利。

高鐵的原始的五大股東當中，除了長榮集團已經出清持股外，上一屆台灣高鐵董事改選時，大陸工程也已經表態，未來會視股價情況分批出脫持股，不排除不再持有台灣高鐵股票。政府與泛公股事業取得63%股權，主導台灣高鐵董監事選任和經營權。