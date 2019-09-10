台積電Q4旺季更旺 單季營收上看季增一成

2019-09-10 12:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



全球兩大手機品牌蘋果、華為接連發表新品，台積電（2330）下半年7奈米產能大爆發，9月開始智慧型手機處理器進入產出高峰期，加上美中貿易戰提高庫存量及去美化政策，增加對台積電下單量，法人喊出第4季營運旺季更旺，上看一成以上季增，單季美元營收正式站上百億大關，2019年營收站穩兆元規模。

台積電下半年手握兩大客戶大單，包括：號稱地表最強晶片麒麟990處理器，及即將在今晚發表A13處理器，第3季末7奈米產能進入滿載狀態。

據業界指出，目前要跟台積電要7奈米產能，得等上至少5個月以上。顯見目前需求高於供給，也因此，先前台積電法說會明白點出，上調今年資本支出至110億美元以上，將原本預計在2020年部分資本支出移至今年下半年使用。

先前外媒預測A13處理器在台積電7奈米EUV先進製程助攻下，電晶體數量大躍進，高達百億個以上，推升A13有更強大運算效能，較上一代提升40%以上效能，AI運算每秒高達20兆次，電路製程複雜更高，製程繁瑣增加對台積電營運貢獻度。

另外，美中貿易戰僵局未解，中國去美化政策確立，中國科技業提升IC零組件備貨數量，以防日後遭美方斷貨可能，使得5G訂單有較預期提前到來，尤其是中國5G佈局加速，基地台及手機晶片增加對台投片量。外資指出，去美化動作，中國提升自給率，看好台積電將間接受惠，尤其是主要客戶華為。

看好兩大手機客戶下半年進入出貨高峰，及5G加速投片動作，法人圈預估台積電第4季旺季更旺，單季美元營收上看10%以上季增，以台積電預估第3季美元營收91至92億元來看，法人預估第4季營收約在100至105億美元之間，顯而易見，台積電第4季單月營收有機會再次改寫歷史新高， 2019全年合併營收可望輕鬆站穩1.04~1.06兆元。