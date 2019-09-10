金融股行情續燒 躍為撐盤要角

2019-09-10 10:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



台股今（10）開盤後震盪，盤中失守10,800點位，盤面上，電子股表現溫吞，資金轉進非電族群，其中，玉山金（2884）、兆豐金攻高走揚，拉抬金融類股能見度，為市場焦點。

在外資重新布局下，台股上周連日走揚，周漲逾百點，成功消化上檔季線賣壓，本周秋節連假前則呈現牛步格局，先前強勢的5G、PCB等中小型電子題材股出現修正，而傳產族群如塑膠、造紙、觀光、鋼鐵、生技等則相較強勢，其中，金融股延續昨日熱度，展現撐盤力道，上市金融保險指數再度上揚，拉出連續第五紅根紅K。

玉山金控8月單月稅後盈餘19.4億元，累計今年前八個月稅後盈餘139.8億元，較去年同期成長15.4%，創歷年同期新高，每股稅後純益（EPS）為1.20元，股價並持續走紅，盤中漲逾1%，站上季線；兆豐金控累計今年前八月的稅後盈餘突破200億元，來到202.91億元，EPS達1.49元，吸引外資資金回補，股價同樣連日漲升，促進金融類股多方氛圍；其他如第一金、華南金、中信金、國泰金、富邦金、元大金、彰銀、台中銀、台企銀等也同樣有買盤進駐，漲幅表現佳。

以籌碼面進一步觀之，三大法人近十日買超新光金146,967張，布局最為積極，而買超萬張以上的則有台新金、元大金、永豐金、上海商銀、富邦金、國泰金等，皆為後市多方指標。

法人分析，金融類股因仍有殖利率題材，股價位階也處相對低檔位置，在輪動快速的盤勢下，短線上多有上揚的空間，而須留意的是，雖部分個股技術面偏多，但布局操作時仍需觀察基本面表現，反彈遇壓應停利或調節持股，不宜追高。