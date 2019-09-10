高鐵南延 股價放量下跌

2019-09-10 10:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



行政院再拋高鐵南延屏東，高鐵（2633）已經民營化也是上市公司，如果是配合政策南延，龐大的經費該由誰買單?早盤高鐵股價開盤就開低走低，最低來到36.85元，跌幅為2.7%，早上僅成交40分鐘，成交量就達4,000張，昨天整天的成交量為8,674張，今（10）日早盤明顯出現量大、價跌，這樣的股價走勢，市場上解讀為投資人對於高鐵南延對營運影響有點擔心。

高鐵現在的大股東分別為交通部持有43%、航發會4.6%、中國鋼鐵4.3%、台糖3.55%、東元3.38%，然而，還是有許多的小股東，目前知道投資興建高鐵五大原始股東中大陸工程集團、長榮集團，已經不在前十大股東之列。

據了解，長榮集團去年就已經出清持股，跟高鐵已經沒有關係。

高鐵目前股本562.82億元，以高鐵昨日收盤價37.9元，市值2,133億元，隨近年來台灣高鐵已經成為南北往來最重要的交通工具，高鐵上半年營收236.28億元，稅後純益42億元，每股稅後純益0.75元。

不過，高鐵的負債比已達84%，未來如果要擴大投資，好不容易營運改善的高鐵，要怎麼面臨龐大資本支出壓力。

熟悉公司治理的專家指出，高鐵已經是公開的上市公司，是否能進行高鐵南延，必須由董事會去評估全體的投資效益及股東權益，長期是否會影響到股東的獲利。