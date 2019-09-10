環天科8月營收告捷 早盤股價強漲逾6%

相關新聞
新iPhone拉貨動能強 玉晶光8月營收大增43%2019-09-10 00:32
這一波…大盤市值增1.5兆2019-09-10 00:10
金控上月EPS 富邦暫居冠2019-09-10 00:09
大立光錢景 外資多空論戰2019-09-09 23:33
股價創高十強 人氣旺2019-09-09 23:31
美中貿易戰 打亂仁寶、英業達旺季節奏2019-09-10 09:10
券商承銷業務 20日宣導2019-09-09 23:33
波音供應鏈 出貨看升2019-09-09 23:31
傳產補漲 資金卡位2019-09-09 23:31
券商不限用途借貸 設規範2019-09-09 23:30
就市論勢／PCB、封測、散熱 聚光2019-09-09 23:29
十大創高強勢股 台灣50、金融股上榜2019-09-09 19:40
調查：七成台灣投資人預期 半年內增持優質高息股2019-09-09 19:36
中信金控8月大賺64億 這個引擎貢獻大2019-09-09 19:21
富邦金前八月每股盈餘4.58元 續居金控冠軍2019-09-09 19:11
台股收漲20.5點收復10,800 三大法人買超23.96億2019-09-09 14:58
台股站上10800關卡2019-09-09 14:33
營收雙增 15檔個股法人攬牢牢2019-09-09 14:33
外資回頭示愛 金融股行情甜蜜2019-09-09 14:33
汽車零組件今年來3強 永彰續嗆2019-09-09 14:33
台股開盤上漲28.04點 站上10800關卡2019-09-09 09:13
林昌興：陸股降準放水 台股軋空再起2019-09-09 08:27
新美中談判10月展開 有望續撐台股表現2019-09-09 08:19
就市論勢／奧運加持族群 亮點2019-09-05 23:58
就市論勢／蘋概股 題材熱炒2019-09-04 23:53
四IC設計廠 本周法說釋展望2019-08-10 23:20
書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)2018-07-16 15:33
書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)2018-07-16 12:48
熱門文章
救股價！友達相隔17年再啟動庫藏股護盤2019-09-09 19:39
罷工衝擊！華航上半年虧損6.9億元 長榮獲利大減14億元2019-09-09 10:39
中信金控8月大賺64億 這個引擎貢獻大2019-09-09 19:21
十大創高強勢股 台灣50、金融股上榜2019-09-09 19:40
營收雙增 15檔個股法人攬牢牢2019-09-09 14:33
利多加持 功率放大器族群業績優於法人預期2019-09-09 10:34
面板三雄揭曉8月營收 友達、群創較7月成長2019-09-09 16:18
合庫金前八月大賺117.86億元 年增5.23％2019-09-09 17:03
台股輪動金融族群當紅 六檔擠進外資買超前十大2019-09-10 00:12
富邦金前八月每股盈餘4.58元 續居金控冠軍2019-09-09 19:11
友達ADSs將在紐交所下市 轉至美國櫃買市場交易2019-09-09 19:10
股價創高十強 人氣旺2019-09-09 23:31
外資回頭示愛 金融股行情甜蜜2019-09-09 14:33
玉晶光大咬蘋果單 8月營收創歷史新高2019-09-09 17:19
50檔8月營收創新高股 法人買單追捧這幾檔2019-09-09 12:31
大立光錢景 外資多空論戰2019-09-09 23:33
新iPhone拉貨動能強 玉晶光8月營收大增43%2019-09-10 00:32
旺宏、華邦電8月營收攀今年新高 法人看好第三季獲利2019-09-09 11:46
面板3雄8月營收 回溫有夢2019-09-09 14:33
波音供應鏈 出貨看升2019-09-09 23:31
聯發科P22晶片 傳打入三星A系列供應鏈2019-09-09 14:35
5G突破+轉單利多 聯發科目標價外資上看500元2019-09-09 11:15
傳產補漲 資金卡位2019-09-09 23:31
智易-19% 明泰+4%2019-09-09 23:22
這一波…大盤市值增1.5兆2019-09-10 00:10
美中貿易戰轉單效應 義隆電8月營收創新高2019-09-09 11:45
汽車零組件今年來3強 永彰續嗆2019-09-09 14:33
正隆攻都更 獲利進補2019-09-09 23:26
波音737MAX迎來復飛曙光 駐龍、漢翔等受惠2019-09-09 12:58
晶電、隆達、聯嘉 業績增溫2019-09-09 23:22
昇達科-15% 璟德持平2019-09-09 23:22
友達8月合併營收241億 月增9.5％、年減13.2％2019-09-09 15:19
台股持續盤堅 上漲20.5點收10,8012019-09-09 13:55
微星 單月營收 躍增16%2019-09-09 23:26
緯軟8月營收月減5.42％ 產業前景偏審慎2019-09-09 16:31
大陸水泥旺季喊漲 台泥、亞泥、信大受惠2019-09-09 11:28
下半年看旺 零壹股價登近3年新高2019-09-09 14:33
調查：七成台灣投資人預期 半年內增持優質高息股2019-09-09 19:36
華碩、宏碁 營收兩位數成長2019-09-09 23:25
營運回穩 華孚急攻漲停2019-09-09 14:33
留言