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台股開盤小跌9.19點 狹幅震盪失守整數關卡

2019-09-10 09:28經濟日報 記者葉子菁╱即時報導

由於市場等待美歐央行利率會議，股市交易平淡，道瓊小漲38點，而台股今（10）日開盤小跌9.19點，以10,791.95點開出後，指數一度翻紅至10,810點，惟多頭買盤追價動能不強，指數再度翻黑，整體為高檔震盪狹幅整理格局。

昨日美股表現平淡，由於市場關注本周ECB及下周FOMC利率會議，且等待美中貿易局勢發展，整體股市於平盤附近狹幅震盪。

不過，受惠避險情緒降溫，10年期美債殖利率回升至1.6%，激勵金融股表現強勢，加上能源股大漲，帶動道瓊指數連4日收紅。

終場四大指數收盤漲跌互見，道瓊工業指數上漲38.04點或0.14%，收在26,835點；標普500指數下跌0.28點，或0.01%，收在2,978.43點；那斯達克指數下跌15.63點或0.19%，收在8,087.43點；費半指數上漲8.04點或0.51%，收在1,576.38點。

觀察昨日法人對台股操作動向部分，三大法人合計買超23.9億元。其中外資買超42.8億元，投信賣超2.5億元，自營商賣超16.2億元。資券變化方面，融資減3.27億元，融資餘額為1,315億元，融券增2.86萬張，融券餘額為51.9萬張。外資台指期部位，多單加碼1,435口，淨多單部位54,185口。

統一投顧指出，美中貿易戰緩和，雙方10月初恢復談判，市場氣氛偏多；且8月的重重利空均已出現，負面因素鈍化。加上中國營造金九銀十行情，降準2碼。

電子產業又進入旺季，蘋果新機即將發表，均有利盤面多方表態。目前台股突破季線、沿5日線向上盤堅，指數仍有高點可期，建議偏多操作擇優布局，以5G概念股、PCB、網通、IC測試及汽車零組件等族群為投資首選。

台股融券

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