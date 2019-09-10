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美中貿易戰 打亂仁寶、英業達旺季節奏

2019-09-10 09:10經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

美中貿易戰打亂代工廠旺季節奏，因提前拉貨影響，仁寶（2324）、英業達8月營收雙雙回檔，第3季恐呈現「旺季不旺」，惟因產品組合不同，英業達預估，全年單季高峰將落在第3季，相反仁寶受惠新Apple Watch上市，在第3季營運低檔後，第4季營運可望登頂。

台系代工廠往年因歐美聖誕旺季備貨潮及蘋果新品9月發表等因素，下半年營運往往呈現第3季增溫，第4季登上全年單季高峰態勢，惟今年在中美貿易戰影響下，讓第2季品牌客戶提前拉貨，導致第3季呈現「旺季不旺」，甚至衰退情況。

從英業達、仁寶8月營收可見端倪，兩者雙雙出現少見的旺季衰退。英業達8月營收414.04億元，月減1.6%、年減17%。仁寶8月營收746.1億元，較上月減少5%，較去年同期減少10%。

從兩家公司主要業務之一PC出貨量可得到進一步佐證，英業達8月筆電出160萬台，與上個月表現持平。至於仁寶8月PC出貨360萬台，較上個月下滑10萬台。

據悉，儘管9月因代工廠產業特性，進入季底出貨旺季，仁寶、英業達月營收將雙雙出現反彈，但整體來看，今年的第3季仍呈現「旺季不旺」，下半年逐季成長態勢不再，惟因產品、客戶組合不同，兩家代工廠第4季也將面臨不同命運。

此外，美國政府9月針對中國製造輸往美國的產品啟動第一波加徵15%關稅，其中智慧穿戴Apple Watch、AirPods皆入列。到了12月，智慧手機、筆電等也開始加稅15%。

在筆電、智慧裝置及伺服器助攻下，英業達第3季將為全年單季營運高峰，營收可望較上一季度小幅度個位數成長，但進入第4季營運將走軟。

至於仁寶，受惠蘋果即將發表的新款Apple Watch，在新品上市帶動下，身為主要代工廠的仁寶9月起非PC業務將呈現顯著成長，拉貨動能將一路延續到第4季，帶動營運登上全年單季高峰。

仁寶總經理翁宗彬先前法說會中已預告，下半年雖有貿易戰關稅變化，但預期下半年表現仍優於上半年，第3季PC、非PC出貨量相較上季個位數下滑，但第4季業務皆會回升，尤其非PC出貨量有望雙位數成長。

仁寶英業達

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