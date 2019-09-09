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救股價！友達相隔17年再啟動庫藏股護盤

十大創高強勢股 台灣50、金融股上榜

2019-09-09 19:40經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

外資連三買，台股今（9）日叩關10,800點大關，電金傳三大類股並漲下，盤面有40檔個股領先創新高，新光金（2888）、元大台灣50等十大強吸當沖、追漲買盤個股，更以萬張熱量上攻，躍居人氣強強滾的領頭指標。

日盛投顧協理鐘國忠表示，金融、傳產加入輪漲行列，四大因素包括新光金納入台灣50指數、非電子股少漲、8月營收將截止公告、以及周五（13日）中秋節連假倒數，買盤心態謹慎。

盤面率先創今年新高股，總計21檔為電子股，15檔非電子股，比例拉近，另外有四檔ETF；新光金、元大滬深300正2、欣興、宏捷科、元大金、聯發科、富邦上証正2、全台、元大台灣50和聯陽等十大登高股更衝出萬張大量。

鐘國忠指出，今日走強股鮮明，呼應盤面將轉向低基期和題材股輪動，操作也應調整產業比重，加速調節漲多股。

至上周為止，台股已連漲三周，今年來只有3月中、7月初創下「連三漲」紀錄，他預期，本周可能震盪收黑，但跌幅應不大，10,600點成為鐵板，類股分化度降低下，均衡布局最安穩。

進一步分析創新高個股中，新光金早盤就開高走高大漲5%，吸引當沖客進場，尾盤爆出15萬張大量、創去年10月股災來之最，同步帶動元大金強勢填息、上海商銀、富邦金等金融股噴量上漲。

金融股走強，還激勵投資市值50大權值股的元大台灣50創新高，目前台灣50距離去年8月最高的88.4元高點，差距約5%。

電子股則以外資曾喊進的聯發科、宏捷科、欣興等吸引買盤，大和資本最新更新的動態指出，宏捷科因應拉貨，產能達到滿載，有效產能7,000-8,000片；6月上樑的新廠預計明年3-4月完工，合計新舊產能3.2萬片。

大和表示，目前穩懋產能3.6萬片，宏捷科新廠開出，也將逐步建立可觀的競爭力。宏捷科的新廠將作為5G和LiDAR產品生產應用，預估2020下半年量產，2021年出貨高速成長。

領先創高股。記者趙于萱／製表
領先創高股。記者趙于萱／製表
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