調查：七成台灣投資人預期 半年內增持優質高息股

2019-09-09 19:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ╱即時報導



儘管投資者對北亞整體樂觀情緒下降，但相對於北亞其他地區，中國與台灣投資者對亞洲經濟前景更樂觀。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 瑞銀投資者情緒調查顯示，儘管投資者對北亞整體樂觀情緒下降，但相對於北亞其他地區，中國與台灣投資者對亞洲經濟前景更樂觀。約七成受訪台灣投資人計畫，在未來半年增加高品質配息股。

此調查於今年6月至7月間進行，對象為亞太地區九個市場中至少有100萬美元可投資資產的1,695名高淨值投資者，其中499名投資者擁有至少500萬美元的可投資資產。雖然總體而言投資者仍對亞洲經濟前景持樂觀態度，但相較前一次3月時的調查，樂觀情緒已開始下降。

在四個北亞市場中，中國和台灣的受訪者最樂觀，79％的中國投資者和61％的台灣投資者對亞洲經濟前景抱持正面看法，比例高於上次調查的77％和60％。兩地投資者對全球經濟的樂觀情緒也分別從70％增加到75％，以及從56％增加到58％。

相較之下，亞洲有60％（北亞地區則有55％）的投資者表示對未來12個月的亞洲經濟持樂觀態度。

來自中國和台灣的受訪者對未來半年的投資最有信心（分別從79％上升到85％，以及從67％上升到73％）。相較之下，約50％的香港投資者和39％的日本投資者感到有信心（低於之前調查的56％和44％）。中國和台灣的投資者對於未來半年各自的股市看法也更正面。

最受北亞區投資者關注的問題包含全球貿易戰、國家的長期競爭力和網路安全。超過54％的亞太地區受訪者認為，中美間的貿易爭端不會在2020年初前解決，在台灣則有46％的受訪者持此看法。

調查顯示，約44％的台灣受訪者認為股票和債券是長期存放資金最安全的選擇，約28%的人則偏好房地產。相較之下，亞洲分別有46％和24％的受訪者選擇投資和房地產。

整體而言，偏好購買股票/債券的台灣投資人打算在未來半年內保持配置不變。不過，約15％的台灣投資人打算將更多資金分配給房地產（ 高於前一次調查的11％）。台灣投資人對長期投資概念、收益率和產生收益的策略都持續感興趣，大約七成受訪者打算在未來半年增加高品質配息股。