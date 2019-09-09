親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

救股價！友達相隔17年再啟動庫藏股護盤

調查：七成台灣投資人預期 半年內增持優質高息股

2019-09-09 19:36經濟日報 記者張瀞文╱即時報導

儘管投資者對北亞整體樂觀情緒下降，但相對於北亞其他地區，中國與台灣投資者對亞洲經...
儘管投資者對北亞整體樂觀情緒下降，但相對於北亞其他地區，中國與台灣投資者對亞洲經濟前景更樂觀。 圖／聯合報系資料照片
分享
瑞銀投資者情緒調查顯示，儘管投資者對北亞整體樂觀情緒下降，但相對於北亞其他地區，中國與台灣投資者對亞洲經濟前景更樂觀。約七成受訪台灣投資人計畫，在未來半年增加高品質配息股。

此調查於今年6月至7月間進行，對象為亞太地區九個市場中至少有100萬美元可投資資產的1,695名高淨值投資者，其中499名投資者擁有至少500萬美元的可投資資產。雖然總體而言投資者仍對亞洲經濟前景持樂觀態度，但相較前一次3月時的調查，樂觀情緒已開始下降。

在四個北亞市場中，中國和台灣的受訪者最樂觀，79％的中國投資者和61％的台灣投資者對亞洲經濟前景抱持正面看法，比例高於上次調查的77％和60％。兩地投資者對全球經濟的樂觀情緒也分別從70％增加到75％，以及從56％增加到58％。

相較之下，亞洲有60％（北亞地區則有55％）的投資者表示對未來12個月的亞洲經濟持樂觀態度。

來自中國和台灣的受訪者對未來半年的投資最有信心（分別從79％上升到85％，以及從67％上升到73％）。相較之下，約50％的香港投資者和39％的日本投資者感到有信心（低於之前調查的56％和44％）。中國和台灣的投資者對於未來半年各自的股市看法也更正面。

最受北亞區投資者關注的問題包含全球貿易戰、國家的長期競爭力和網路安全。超過54％的亞太地區受訪者認為，中美間的貿易爭端不會在2020年初前解決，在台灣則有46％的受訪者持此看法。

調查顯示，約44％的台灣受訪者認為股票和債券是長期存放資金最安全的選擇，約28%的人則偏好房地產。相較之下，亞洲分別有46％和24％的受訪者選擇投資和房地產。

整體而言，偏好購買股票/債券的台灣投資人打算在未來半年內保持配置不變。不過，約15％的台灣投資人打算將更多資金分配給房地產（ 高於前一次調查的11％）。台灣投資人對長期投資概念、收益率和產生收益的策略都持續感興趣，大約七成受訪者打算在未來半年增加高品質配息股。

貿易戰香港房地產

相關新聞

中信金控8月大賺64億 這個引擎貢獻大

2019-09-09 19:21

富邦金前八月每股盈餘4.58元 續居金控冠軍

2019-09-09 19:11

十大創高強勢股 台灣50、金融股上榜

2019-09-09 19:40

台股收漲20.5點收復10,800 三大法人買超23.96億

2019-09-09 14:58

台股站上10800關卡

2019-09-09 14:33

營收雙增 15檔個股法人攬牢牢

2019-09-09 14:33

外資回頭示愛 金融股行情甜蜜

2019-09-09 14:33

汽車零組件今年來3強 永彰續嗆

2019-09-09 14:33

台股開盤上漲28.04點 站上10800關卡

2019-09-09 09:13

林昌興：陸股降準放水 台股軋空再起

2019-09-09 08:27

新美中談判10月展開 有望續撐台股表現

2019-09-09 08:19

7奈米訂單大爆發 台積8月營收衝千億

2019-09-09 00:15

台積電五利多 外資按讚

2019-09-09 00:14

大盤短線 挑戰「萬一」

2019-09-08 23:20

轉單受惠股／儒鴻、喬山 營運升溫

2019-09-08 23:13

轉單受惠股／聯發科、寶成 法人挺

2019-09-08 23:13

轉單受惠股／精測、聯茂 營收創高

2019-09-08 23:13

轉單受惠股／瑞昱、信驊 出貨暢旺

2019-09-08 23:13

轉單受惠股 躍盤面亮點

2019-09-08 23:13

就市論勢／業績護身股 投資優選

2019-09-08 22:38

蔡明彥專欄／5G、蘋概、電動車 有看頭

2019-09-08 22:37

友達、群創財測 大摩下修

2019-09-08 22:37

利基型成長股 帶勁

2019-09-08 22:37

一周盤前解析／記憶體、IC設計 聚焦

2019-09-08 22:37

兩面優勢股 法人挺

2019-09-08 22:36

金管會讓步銀行不買單 純網銀股東的三大抱怨

2019-09-08 19:22

美中重啟談判助攻股市 法人：5G概念股看旺

2019-09-08 17:45

高股息低波動ETF報酬差很大？這一檔六成都買金融股

2019-09-08 14:57

就市論勢／奧運加持族群 亮點

2019-09-05 23:58

就市論勢／蘋概股 題材熱炒

2019-09-04 23:53

四IC設計廠 本周法說釋展望

2019-08-10 23:20

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

罷工衝擊！華航上半年虧損6.9億元 長榮獲利大減14億元

2019-09-09 10:39

7奈米訂單大爆發 台積8月營收衝千億

2019-09-09 00:15

友達、群創財測 大摩下修

2019-09-08 22:37

台積電五利多 外資按讚

2019-09-09 00:14

全民權證／旺宏報喜 選逾90天

2019-09-08 22:52

救股價！友達相隔17年再啟動庫藏股護盤

2019-09-09 19:39

轉單受惠股 躍盤面亮點

2019-09-08 23:13

奇力新強攻5G商機

2019-09-08 22:39

利多加持 功率放大器族群業績優於法人預期

2019-09-09 10:34

營收雙增 15檔個股法人攬牢牢

2019-09-09 14:33

兩面優勢股 法人挺

2019-09-08 22:36

富邦金、國泰金 四檔俏

2019-09-08 22:52

利基型成長股 帶勁

2019-09-08 22:37

合庫金前八月大賺117.86億元 年增5.23％

2019-09-09 17:03

中信金控8月大賺64億 這個引擎貢獻大

2019-09-09 19:21

外資回頭示愛 金融股行情甜蜜

2019-09-09 14:33

面板三雄揭曉8月營收 友達、群創較7月成長

2019-09-09 16:18

玉晶光大咬蘋果單 8月營收創歷史新高

2019-09-09 17:19

全民權證／世紀鋼 兩檔有看頭

2019-09-08 22:52

旺宏、華邦電8月營收攀今年新高 法人看好第三季獲利

2019-09-09 11:46

50檔8月營收創新高股 法人買單追捧這幾檔

2019-09-09 12:31

鈊象8月每股賺3.58元

2019-09-08 22:35

友達ADSs將在紐交所下市 轉至美國櫃買市場交易

2019-09-09 19:10

面板3雄8月營收 回溫有夢

2019-09-09 14:33

轉單受惠股／聯發科、寶成 法人挺

2019-09-08 23:13

林昌興：陸股降準放水 台股軋空再起

2019-09-09 08:27

本土法人力挺 宏捷科股價重回80大關

2019-09-09 10:07

5G突破+轉單利多 聯發科目標價外資上看500元

2019-09-09 11:15

富邦金前八月每股盈餘4.58元 續居金控冠軍

2019-09-09 19:11

8月營收看旺、外資連3買 台積電9月市值增1,815億

2019-09-09 09:37

大盤短線 挑戰「萬一」

2019-09-08 23:20

轉單受惠股／儒鴻、喬山 營運升溫

2019-09-08 23:13

雙鴻7月EPS 達1.22元

2019-09-08 22:35

聯發科P22晶片 傳打入三星A系列供應鏈

2019-09-09 14:35

轉單受惠股／精測、聯茂 營收創高

2019-09-08 23:13

美中貿易戰轉單效應 義隆電8月營收創新高

2019-09-09 11:45

轉單受惠股／瑞昱、信驊 出貨暢旺

2019-09-08 23:13

台股持續盤堅 上漲20.5點收10,801

2019-09-09 13:55

科妍8月營收 年增44%

2019-09-08 22:39

友達8月合併營收241億 月增9.5％、年減13.2％

2019-09-09 15:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top