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救股價！友達相隔17年再啟動庫藏股護盤

債券ETF將添生力軍 中信投信兩支指數過關

2019-09-09 19:22經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

債券ETF將添生力軍，櫃買中心表示，今（9）日審查通過中國信託投信申請「彭博巴克萊15年期以上新興市場美元主權債劵指數」、及「彭博巴克萊1至5年期美元投資級公司債劵指數」資格；接下來中信投信可申請募集基金，掛牌於櫃買市場。

櫃買中心資料顯示，中信投信該兩支指數，一為衡量美元計價15年期以上新興市場主權債之績效表現，成分債75檔，指數加權平均的剩餘年期25.93年，二是衡量美元計價1至5年期投資級公司債券市場之績效表現，共263檔成分債，加權平均剩餘年期2.85年。

中信新申請的新興債指數，也將為市場增加長天期的新興債產品，目前類似有群益投信的「群益15年EM主權債」（00756B），規模超過387億元，是全市場逾百檔ETF中、第八大產品，凸顯法人對新興債的收益需求。

據了解，中信申請新興債指數，主要滿足各投資人的收益需要，該指數殖利率有4%以上；與群益指數的選債原則雖近，但國家分布有別，群益精選特定國家的投資等級債，中信指數則將涵蓋一定信評以上、所有新興國家債券。

中信申請1-5年美元公司債，據悉也訴求較高的收益率，同時因應美債殖利率倒掛，市場對於收益率可望領先、利率風險又較低的短債偏好提高。

而現階段中信投信已有短天期的「中信EM主權債0-5」（00849B），未來有成熟市場的短債產品，也將進一步完整該投信產品線。

中信櫃買中心

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