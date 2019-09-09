中信金控8月大賺64億 這個引擎貢獻大

2019-09-09 19:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



中信金控獲利動能強勁，繼今年7月稅後純益87.08億元，創下史上單月次高、本業單月新高之後，9日傍晚公布的8月稅後純益，又以64.51億元寫下今年單月次高。

中信金8月稅後純益64.51億元、年增108.0%；前八月稅後純益355.54億元、年增18.7%，前八月每股稅後純益(EPS)為1.79元。

細究中信金控獲利動能，無論8月單月或前八月，相較去年同期，增加的金額，人壽子公司的貢獻力道都超越銀行子公司。中信金資深副總邱雅玲表示，中信金打造第二支獲利引擎的策略逐漸看到成效。

根據公開資訊觀測站資料，中信金8月稅後純益年增33.49億元，中信銀行占15.75億元、台灣人壽占17.12億元；前八月部分，中信金年增55.95億元，中信銀行占15.38億元、台灣人壽占31.73億元。

邱雅玲表示，台壽增加的17.12億元裡面，8億餘元來自現金股利收入增加，另外一半則是債券與基金(含ETF)的處分與評價利益增加。

她進一步解釋，台壽今年前八月，來自普通股的現金股利收入60幾億元，來自ETF、共同基金等股權類商品的現金股利收入也有20幾億元，合計80幾億元。

預估今年全年，台壽的國內外現金股利收入將近100億元，其中，來自普通股大約70億元，來自ETF、共同基金等股權類商品將近30億元。