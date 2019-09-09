台股持續盤堅 上漲20.5點收10,801

2019-09-09 13:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱即時報導



今（9）日亞洲主要股市走揚，其中以深証指數漲勢最亮眼，而台股跳高站上10,800關卡後，不過追價力道謹慎，終場台股上漲20.5點，收在10,801.14點，成交量達1,159億元。

從盤面觀察，今日主流仍在電子股，聯發科傳出P22晶片成功打入三星即將推出的A系列手機，帶動今日股價漲2.13%，股價創波段新高，亦帶動IC設計族群同步走揚，包含原項、譜瑞-KY、祥碩、創意等。

砷化鎵廠宏捷科股價在本土法人力捧下，穩步走揚，股價重新站回80元大關，股價上漲6.41%；另外，族群輪動，資金也轉入低價股，包含旺宏、群創、華邦電、和鑫、金像電等走揚。

而沉寂一陣子的金融股今日也有表現，新光金受到重被納入臺灣50指數帶動，外資買盤連6日追捧，股價強漲4.71%，股價來到今年新高，且成交量躍居上市櫃公司第一名，破14.9萬張成交量。

宏遠投顧副總經理陳國清表示，雖然台股輪動健康，投資人可以就基本面不錯的個股，擇優投資。但是，也要留意的兩項重點，第一：大盤指數日KD有過熱現象，提防短線有漲多風險；第二：如果連最弱勢的股票都出現落後補漲上來，本波強勢股股價衝高之後若是出現轉弱及回跌，不僅回跌整理後無法續強甚至還出現往下修正的情況，就需要提防籌碼出現鬆動、股價出現多殺多，就需要留意短線台股將出現漲多拉回的風險。