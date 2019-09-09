親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

提油救火？陸經濟惡化 再度降準釋放9千億人民幣

郭台銘913發表退黨聲明？2020總統大選三腳督成定局

台股持續盤堅 上漲20.5點收10,801

2019-09-09 13:55經濟日報 記者高瑜君╱即時報導

今（9）日亞洲主要股市走揚，其中以深証指數漲勢最亮眼，而台股跳高站上10,800關卡後，不過追價力道謹慎，終場台股上漲20.5點，收在10,801.14點，成交量達1,159億元。

從盤面觀察，今日主流仍在電子股，聯發科傳出P22晶片成功打入三星即將推出的A系列手機，帶動今日股價漲2.13%，股價創波段新高，亦帶動IC設計族群同步走揚，包含原項、譜瑞-KY、祥碩、創意等。

砷化鎵廠宏捷科股價在本土法人力捧下，穩步走揚，股價重新站回80元大關，股價上漲6.41%；另外，族群輪動，資金也轉入低價股，包含旺宏、群創、華邦電、和鑫、金像電等走揚。

而沉寂一陣子的金融股今日也有表現，新光金受到重被納入臺灣50指數帶動，外資買盤連6日追捧，股價強漲4.71%，股價來到今年新高，且成交量躍居上市櫃公司第一名，破14.9萬張成交量。

宏遠投顧副總經理陳國清表示，雖然台股輪動健康，投資人可以就基本面不錯的個股，擇優投資。但是，也要留意的兩項重點，第一：大盤指數日KD有過熱現象，提防短線有漲多風險；第二：如果連最弱勢的股票都出現落後補漲上來，本波強勢股股價衝高之後若是出現轉弱及回跌，不僅回跌整理後無法續強甚至還出現往下修正的情況，就需要提防籌碼出現鬆動、股價出現多殺多，就需要留意短線台股將出現漲多拉回的風險。

台股華邦電

相關新聞

林昌興：陸股降準放水 台股軋空再起

2019-09-09 08:27

新美中談判10月展開 有望續撐台股表現

2019-09-09 08:19

7奈米訂單大爆發 台積8月營收衝千億

2019-09-09 00:15

台積電五利多 外資按讚

2019-09-09 00:14

大盤短線 挑戰「萬一」

2019-09-08 23:20

轉單受惠股／儒鴻、喬山 營運升溫

2019-09-08 23:13

轉單受惠股／聯發科、寶成 法人挺

2019-09-08 23:13

轉單受惠股／精測、聯茂 營收創高

2019-09-08 23:13

轉單受惠股／瑞昱、信驊 出貨暢旺

2019-09-08 23:13

轉單受惠股 躍盤面亮點

2019-09-08 23:13

就市論勢／業績護身股 投資優選

2019-09-08 22:38

蔡明彥專欄／5G、蘋概、電動車 有看頭

2019-09-08 22:37

友達、群創財測 大摩下修

2019-09-08 22:37

利基型成長股 帶勁

2019-09-08 22:37

一周盤前解析／記憶體、IC設計 聚焦

2019-09-08 22:37

兩面優勢股 法人挺

2019-09-08 22:36

金管會讓步銀行不買單 純網銀股東的三大抱怨

2019-09-08 19:22

美中重啟談判助攻股市 法人：5G概念股看旺

2019-09-08 17:45

高股息低波動ETF報酬差很大？這一檔六成都買金融股

2019-09-08 14:57

蘋果新品周三搶鏡 蘋概上發條

2019-09-08 12:53

技術指標／短多抬頭 留意國際3亂流

2019-09-08 12:53

就市論勢／奧運加持族群 亮點

2019-09-05 23:58

就市論勢／蘋概股 題材熱炒

2019-09-04 23:53

四IC設計廠 本周法說釋展望

2019-08-10 23:20

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

高股息低波動ETF報酬差很大？這一檔六成都買金融股

2019-09-08 14:57

7奈米訂單大爆發 台積8月營收衝千億

2019-09-09 00:15

友達、群創財測 大摩下修

2019-09-08 22:37

罷工衝擊！華航上半年虧損6.9億元 長榮獲利大減14億元

2019-09-09 10:39

美中重啟談判助攻股市 法人：5G概念股看旺

2019-09-08 17:45

金管會讓步銀行不買單 純網銀股東的三大抱怨

2019-09-08 19:22

台積電五利多 外資按讚

2019-09-09 00:14

大摩喊買京東方 下調面板雙虎財測

2019-09-08 19:13

轉單受惠股 躍盤面亮點

2019-09-08 23:13

全民權證／旺宏報喜 選逾90天

2019-09-08 22:52

奇力新強攻5G商機

2019-09-08 22:39

利多加持 功率放大器族群業績優於法人預期

2019-09-09 10:34

兩面優勢股 法人挺

2019-09-08 22:36

利基型成長股 帶勁

2019-09-08 22:37

鈊象8月每股賺3.58元

2019-09-08 22:35

全民權證／世紀鋼 兩檔有看頭

2019-09-08 22:52

富邦金、國泰金 四檔俏

2019-09-08 22:52

轉單受惠股／聯發科、寶成 法人挺

2019-09-08 23:13

林昌興：陸股降準放水 台股軋空再起

2019-09-09 08:27

大盤短線 挑戰「萬一」

2019-09-08 23:20

轉單受惠股／儒鴻、喬山 營運升溫

2019-09-08 23:13

本土法人力挺 宏捷科股價重回80大關

2019-09-09 10:07

雙鴻7月EPS 達1.22元

2019-09-08 22:35

轉單受惠股／瑞昱、信驊 出貨暢旺

2019-09-08 23:13

轉單受惠股／精測、聯茂 營收創高

2019-09-08 23:13

蔡明彥專欄／5G、蘋概、電動車 有看頭

2019-09-08 22:37

興櫃一周／量能十強 生醫占四檔

2019-09-08 22:46

科妍8月營收 年增44%

2019-09-08 22:39

50檔8月營收創新高股 法人買單追捧這幾檔

2019-09-09 12:31

碩辣椒好威 漲幅冠興櫃

2019-09-08 22:46

聯強8月營收 攀近五月高點

2019-09-08 22:39

新美中談判10月展開 有望續撐台股表現

2019-09-09 08:19

8月營收看旺、外資連3買 台積電9月市值增1,815億

2019-09-09 09:37

5G突破+轉單利多 聯發科目標價外資上看500元

2019-09-09 11:15

旺宏、華邦電8月營收攀今年新高 法人看好第三季獲利

2019-09-09 11:46

聯發科、智原 押長天期

2019-09-08 22:52

茂達全年EPS挑戰4元

2019-09-08 22:35

雍智第三季營收挑戰新高 股價勁揚

2019-09-09 10:02

長科恢復交易 每股31.2元

2019-09-08 22:45

聯茂、致伸 認購來電

2019-09-08 22:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top