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波音737MAX迎來復飛曙光 駐龍、漢翔等受惠

2019-09-09 12:58經濟日報 記者周克威╱即時報導

今年3月衣索比亞航空波音737max發生空難，隨即美國聯邦航空總署宣布停飛所有波音73 MAX飛機，當時波音股價重挫，波段跌幅接近三成，台灣供應鏈股價同步受挫；波音在737MAX停飛期間持續向FAA提出修正後的軟體版本，期待能化解停飛風暴

台新投顧指出，日前波音737MAX開始迎來可能復飛的曙光，首先，波音表示，公司目前加緊僱用上百名員工，包含航空電子技術人員、飛機機械師、機身和發動機技工以及飛機電工，前往華盛頓州摩西湖（Moses Lake）的Grant郡國際機場，維護和檢修停靠在此處的波音737Max飛機，預料此大動作招聘，顯然是為了復飛而準備，波音已開始做交貨前的準備。

此外，美國聯邦航空總署（FAA）同步要求3家有波音737 MAX的美國航空公司提供符合資格機師的名單，包含僅駕駛737型飛機一年左右、至少飛過一趟737 MAX航班等條件，找資歷較淺的駕駛，來飛行模擬器上測試新的控制修正軟體，顯然有意讓新的飛行控制軟體接受最大考驗；一旦試飛成功，737MAX可望很快的時間內復飛與交貨。

台新投顧表示，隨著波音開始招聘737MAX相關維修工人，以及美國聯邦航空總署向美國3家航空公司徵求737MAX試飛人員，波音737MAX持續向復飛的目標邁進，因此737MAX復飛將可確保波音在2020年的拉貨動能回溫，配合波音的增產計畫，將有助於台灣航太相關廠商出貨動能升溫，主要受惠廠商包含駐龍、漢翔、榮剛、晟田。

737MAX如期復飛，對台灣航太零組件廠來說將為一道佳音；其中駐龍是737MAX復飛的最大受惠者，其為航太機身結構零組件、特殊模治具生產大廠，客戶包括美國勢必銳、法國賽峰集團等國際航太一線製造商；近年毛利率接近五成，遠高於其他同業10~20%水準，主因產品直接供貨給Tier 1大廠，產品整合多樣製造程序，附加價值高，737MAX可望於第4季解禁，駐龍機身件出貨量隨波音增產而成長。

此外，航太產業技術層次高、進入門檻高，目前波音737訂單已達4,400架，訂單能見度達六年以上，對於已打入737供應鏈的駐龍來說將確保未來幾年成長動能無虞。

波音航太軟體

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