50檔8月營收創新高股 法人買單追捧這幾檔

2019-09-09 12:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台股上市櫃營收陸續公布中，統計至目前，已有50家公司8月營收創下歷史新高，其中，三大法人9月以來買超逾千張的有5檔，以買超欣興（3037）48,250張最多，9月來股價漲幅12.29%；其次還有京元電、智邦、聯茂、穩懋等，也是法人買超標的。

根據統計，截至今日上午已公布8月營收的公司中，有169家公司寫下8月營收月增及年增等雙增的公司，其中有50家公司創下歷史新高，以具下半年旺季效應的電子股居多，包括半導體、IC設計、印刷電路板（PCB）、蘋概股、華為概念股等。

8月營收寫下歷史新高的公司中，有23檔在9月來獲得三大法人買超，依序是欣興、京元電、智邦、聯茂、穩懋、慧洋-KY、新唐、康普、群光、精測、原相、新揚科、敏捷-KY、得力、神盾、新普、全科、大立光、凱碩、易華電、寶島科、生泰、信驊等，合計三大法人買超從48,250張到2張不等。

對照9月來的股價表現來看（統計至9月6日），8月營收創新高公司中，9月來漲幅逾1成的有4檔，其中詠昇漲幅達20.62%居冠、新揚科漲幅12.37%、欣興漲幅12.29%、聯茂漲幅10.95%；另外，凱碩、中探針、光耀、東科-KY、茂訊、神盾漲幅在5~01%間。

不過，信邦、廣越、智伸科、泰碩、立積、精測、鮮活果汁、智邦、致新、群電、義隆、嘉澤、新普等13檔則是呈現小跌，9月來跌幅由5.45到0.19%。

群益長安基金經理人王耀龍表示，操作上以具長線題材類股為主，後市持續關注美中貿易關係演變、下半年旺季需求狀況、外資籌碼動向等，在不確定性尚存下，建議選股不選市，採區間操作策略，布局具產業與營運成長趨勢、殖利率優勢、營收獲利正成長等標的。

他說，布局首選上，電子股以今年具題材性的產業為主，包括5G、手機新規格、散熱、華為轉單，台灣IC設計廠商受惠等，另外，汽車電子產業發展前景佳，部分個股仍可逢低布局。