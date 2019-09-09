勤誠8月營收回檔 旺季效應第四季可望顯現

2019-09-09 11:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



伺服器機殼廠勤誠（8210）8月營收回檔，較上個月減少3.6%，勤誠表示，今年伺服器市場成長力道趨緩，美中地區客戶在第三季下單偏向保守，預計第四季雲端數據中心的需求將回升，傳統旺季效應可在第四季顯現。

勤誠8月合併營收5.5億元，較上個月減少3.6%，約略與去年同期持平，累計今年前八個月營收41.92億元，年增4.7％。勤誠表示，今年伺服器市場成長力道趨緩，加上受美中貿易戰再度升溫影響，經貿環境充滿變數的情況下，使得美中地區客戶在第三季下單偏向保守，預計第四季雲端數據中心的需求將回升，傳統旺季效應可在第四季顯現。

展望下半年，勤誠總經理陳亞男指出，中國客戶訂單能見度比上半年高，預期第四季明顯回溫。美系客戶則與上季表現持平。整體來看，第四季營收估將較第三季成長25%至35%，達到全年營收高峰。此外，儘管大環境表現不佳，但在精實管理效益顯現下，毛利率仍可望維持30%。

近年除了美、中兩大區域客戶外，勤誠也持續開發歐洲、印度、韓國與東協市場等新市場，隨著5G基礎建設逐步到位，雲端數據中心以及AIoT等相關應用市場仍將持續推動伺服器需求成長，邊緣運算相關伺服器的需求也應運而生，勤誠已開發出相關機殼，送樣機給各地客戶測試，目前處於NPI（新品量產導入）階段，也與OEM、ODM廠合作，預計明年將正式量產。

面對今年總體環境與伺服器產業的挑戰，勤誠仍致力追求業績成長，同時掌握趨勢變化，發展研發優勢，保持彈性隨時因應產業變化。5G商機是產業的下一個爆發期，公司在雲端數據中心、邊緣運算相關伺服器的布局完整，明年陸續增產，預期可為公司帶來新的成長動能。