震盪壓回 台股10,800關卡得而復失

2019-09-09 11:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱即時報導



美股回穩轉強，帶動今（9）日亞洲股要股市走揚，由台積電、聯發科領軍，台股跳高站上10,800關卡後，不過追價力道不強，期貨、現貨價格盤中10,800點得而復失。

亞股中恆生指數盤中率先翻黑，而陸股、日股、韓股盤中漲幅在0.4%至0.6%間，而台股漲幅相對較窄。

從盤中表現觀察，今日主流仍在電子股，聯發科傳出P22晶片成功打入三星即將推出的A系列手機，帶動今日股價強漲約4%，股價創波段新高，亦帶動IC設計族群同步走揚，包含原項、譜瑞-KY、祥碩、創意等。

砷化鎵廠宏捷科股價在本土法人力捧下，穩步走揚，股價重新站回80元大關；另外，族群輪動，資金也轉入低價股，包含旺宏、群創、華邦電、和鑫、金像電等走揚。

而沉寂一陣子的金融股今日也有表現，新光金受到重被納入臺灣50指數帶動，外資買盤連6日追捧，今日盤中股價強漲逾4%，股價來到今年新高，且成交量躍居上市櫃公司第一名，開盤兩小時即破10萬張成交量。

宏遠投顧副總經理陳國清表示，雖然台股輪動健康，投資人可以就基本面不錯的個股，擇優投資。但是，也要留意的兩項重點，第一：大盤指數日KD有過熱現象，提防短線有漲多風險；第二：如果連最弱勢的股票都出現落後補漲上來，本波強勢股股價衝高之後若是出現轉弱及回跌，不僅回跌整理後無法續強甚至還出現往下修正的情況，就需要提防籌碼出現鬆動、股價出現多殺多，就需要留意短線台股將出現漲多拉回的風險。