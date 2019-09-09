親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

柯P掉粉、韓總臉書被衝康？絕地反攻 資深小編點出2關鍵

美網／納達爾5盤大戰封王 奪生涯第19冠

8月營收揭曉前 漢平股價開高

2019-09-09 09:56經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

音訊廠漢平（2488）今日受惠台股大盤開紅激勵，成交量放大，帶動股價上攻，盤中最高一度漲至39.7元。籌碼面部分，外資近期小量出脫持股，連兩賣；自營商持續挹注，連三買；三大法人持股比例為7.04%。漢平累計今年前七個月營收14.26億元，年增16.97%，本周將揭曉8月營收。

漢平受惠黑膠唱片在歐美市場熱度不減，替其帶入成長動能，歐美市場已占其整體業績五成以上，其次為日本、澳洲等。漢平也開發出唱盤將黑膠唱片轉成MP3、連接藍芽／耳機等功能，挹注下半年業績。

漢平營收
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

新美中談判10月展開 有望續撐台股表現

2019-09-09 08:19

7奈米訂單大爆發 台積8月營收衝千億

2019-09-09 00:15

台積電五利多 外資按讚

2019-09-09 00:14

大盤短線 挑戰「萬一」

2019-09-08 23:20

轉單受惠股 躍盤面亮點

2019-09-08 23:13

友達、群創財測 大摩下修

2019-09-08 22:37

利基型成長股 帶勁

2019-09-08 22:37

林昌興：陸股降準放水 台股軋空再起

2019-09-09 08:27

轉單受惠股／儒鴻、喬山 營運升溫

2019-09-08 23:13

轉單受惠股／聯發科、寶成 法人挺

2019-09-08 23:13

轉單受惠股／精測、聯茂 營收創高

2019-09-08 23:13

轉單受惠股／瑞昱、信驊 出貨暢旺

2019-09-08 23:13

就市論勢／業績護身股 投資優選

2019-09-08 22:38

蔡明彥專欄／5G、蘋概、電動車 有看頭

2019-09-08 22:37

一周盤前解析／記憶體、IC設計 聚焦

2019-09-08 22:37

兩面優勢股 法人挺

2019-09-08 22:36

金管會讓步銀行不買單 純網銀股東的三大抱怨

2019-09-08 19:22

美中重啟談判助攻股市 法人：5G概念股看旺

2019-09-08 17:45

高股息低波動ETF報酬差很大？這一檔六成都買金融股

2019-09-08 14:57

蘋果新品周三搶鏡 蘋概上發條

2019-09-08 12:53

技術指標／短多抬頭 留意國際3亂流

2019-09-08 12:53

就市論勢／奧運加持族群 亮點

2019-09-05 23:58

就市論勢／蘋概股 題材熱炒

2019-09-04 23:53

四IC設計廠 本周法說釋展望

2019-08-10 23:20

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

高股息低波動ETF報酬差很大？這一檔六成都買金融股

2019-09-08 14:57

友達、群創財測 大摩下修

2019-09-08 22:37

7奈米訂單大爆發 台積8月營收衝千億

2019-09-09 00:15

美中重啟談判助攻股市 法人：5G概念股看旺

2019-09-08 17:45

金管會讓步銀行不買單 純網銀股東的三大抱怨

2019-09-08 19:22

台積電五利多 外資按讚

2019-09-09 00:14

大摩喊買京東方 下調面板雙虎財測

2019-09-08 19:13

轉單受惠股 躍盤面亮點

2019-09-08 23:13

全民權證／旺宏報喜 選逾90天

2019-09-08 22:52

權證教戰／日均量暴熱 蘋概、被動元件吸睛

2019-09-08 12:53

奇力新強攻5G商機

2019-09-08 22:39

兩面優勢股 法人挺

2019-09-08 22:36

利基型成長股 帶勁

2019-09-08 22:37

蘋果新品周三搶鏡 蘋概上發條

2019-09-08 12:53

鈊象8月每股賺3.58元

2019-09-08 22:35

全民權證／世紀鋼 兩檔有看頭

2019-09-08 22:52

轉單受惠股／聯發科、寶成 法人挺

2019-09-08 23:13

大盤短線 挑戰「萬一」

2019-09-08 23:20

轉單受惠股／儒鴻、喬山 營運升溫

2019-09-08 23:13

雙鴻7月EPS 達1.22元

2019-09-08 22:35

林昌興：陸股降準放水 台股軋空再起

2019-09-09 08:27

沿月線上攻 台指期上檔過兩關有夢

2019-09-08 11:58

蔡明彥專欄／5G、蘋概、電動車 有看頭

2019-09-08 22:37

轉單受惠股／瑞昱、信驊 出貨暢旺

2019-09-08 23:13

轉單受惠股／精測、聯茂 營收創高

2019-09-08 23:13

興櫃一周／量能十強 生醫占四檔

2019-09-08 22:46

科妍8月營收 年增44%

2019-09-08 22:39

富邦金、國泰金 四檔俏

2019-09-08 22:52

碩辣椒好威 漲幅冠興櫃

2019-09-08 22:46

聯強8月營收 攀近五月高點

2019-09-08 22:39

新美中談判10月展開 有望續撐台股表現

2019-09-09 08:19

技術指標／短多抬頭 留意國際3亂流

2019-09-08 12:53

茂達全年EPS挑戰4元

2019-09-08 22:35

長科恢復交易 每股31.2元

2019-09-08 22:45

聯發科、智原 押長天期

2019-09-08 22:52

一周盤前解析／記憶體、IC設計 聚焦

2019-09-08 22:37

聯茂、致伸 認購來電

2019-09-08 22:52

博晟軟骨醫材 申請上市

2019-09-08 22:39

從期貨看現貨／台指期季線走平 過兩關有夢

2019-09-08 12:53

美喆 樂觀明年業績

2019-09-08 22:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top