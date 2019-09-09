8月營收揭曉前 漢平股價開高

相關新聞
新美中談判10月展開 有望續撐台股表現2019-09-09 08:19
7奈米訂單大爆發 台積8月營收衝千億2019-09-09 00:15
台積電五利多 外資按讚2019-09-09 00:14
大盤短線 挑戰「萬一」2019-09-08 23:20
轉單受惠股 躍盤面亮點2019-09-08 23:13
友達、群創財測 大摩下修2019-09-08 22:37
利基型成長股 帶勁2019-09-08 22:37
林昌興：陸股降準放水 台股軋空再起2019-09-09 08:27
轉單受惠股／儒鴻、喬山 營運升溫2019-09-08 23:13
轉單受惠股／聯發科、寶成 法人挺2019-09-08 23:13
轉單受惠股／精測、聯茂 營收創高2019-09-08 23:13
轉單受惠股／瑞昱、信驊 出貨暢旺2019-09-08 23:13
就市論勢／業績護身股 投資優選2019-09-08 22:38
蔡明彥專欄／5G、蘋概、電動車 有看頭2019-09-08 22:37
一周盤前解析／記憶體、IC設計 聚焦2019-09-08 22:37
兩面優勢股 法人挺2019-09-08 22:36
金管會讓步銀行不買單 純網銀股東的三大抱怨2019-09-08 19:22
美中重啟談判助攻股市 法人：5G概念股看旺2019-09-08 17:45
高股息低波動ETF報酬差很大？這一檔六成都買金融股2019-09-08 14:57
蘋果新品周三搶鏡 蘋概上發條2019-09-08 12:53
技術指標／短多抬頭 留意國際3亂流2019-09-08 12:53
就市論勢／奧運加持族群 亮點2019-09-05 23:58
就市論勢／蘋概股 題材熱炒2019-09-04 23:53
四IC設計廠 本周法說釋展望2019-08-10 23:20
書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)2018-07-16 15:33
書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)2018-07-16 12:48
熱門文章
高股息低波動ETF報酬差很大？這一檔六成都買金融股2019-09-08 14:57
友達、群創財測 大摩下修2019-09-08 22:37
7奈米訂單大爆發 台積8月營收衝千億2019-09-09 00:15
美中重啟談判助攻股市 法人：5G概念股看旺2019-09-08 17:45
金管會讓步銀行不買單 純網銀股東的三大抱怨2019-09-08 19:22
台積電五利多 外資按讚2019-09-09 00:14
大摩喊買京東方 下調面板雙虎財測2019-09-08 19:13
轉單受惠股 躍盤面亮點2019-09-08 23:13
全民權證／旺宏報喜 選逾90天2019-09-08 22:52
權證教戰／日均量暴熱 蘋概、被動元件吸睛2019-09-08 12:53
奇力新強攻5G商機2019-09-08 22:39
兩面優勢股 法人挺2019-09-08 22:36
利基型成長股 帶勁2019-09-08 22:37
蘋果新品周三搶鏡 蘋概上發條2019-09-08 12:53
鈊象8月每股賺3.58元2019-09-08 22:35
全民權證／世紀鋼 兩檔有看頭2019-09-08 22:52
轉單受惠股／聯發科、寶成 法人挺2019-09-08 23:13
大盤短線 挑戰「萬一」2019-09-08 23:20
轉單受惠股／儒鴻、喬山 營運升溫2019-09-08 23:13
雙鴻7月EPS 達1.22元2019-09-08 22:35
林昌興：陸股降準放水 台股軋空再起2019-09-09 08:27
沿月線上攻 台指期上檔過兩關有夢2019-09-08 11:58
蔡明彥專欄／5G、蘋概、電動車 有看頭2019-09-08 22:37
轉單受惠股／瑞昱、信驊 出貨暢旺2019-09-08 23:13
轉單受惠股／精測、聯茂 營收創高2019-09-08 23:13
興櫃一周／量能十強 生醫占四檔2019-09-08 22:46
科妍8月營收 年增44%2019-09-08 22:39
富邦金、國泰金 四檔俏2019-09-08 22:52
碩辣椒好威 漲幅冠興櫃2019-09-08 22:46
聯強8月營收 攀近五月高點2019-09-08 22:39
新美中談判10月展開 有望續撐台股表現2019-09-09 08:19
技術指標／短多抬頭 留意國際3亂流2019-09-08 12:53
茂達全年EPS挑戰4元2019-09-08 22:35
長科恢復交易 每股31.2元2019-09-08 22:45
聯發科、智原 押長天期2019-09-08 22:52
一周盤前解析／記憶體、IC設計 聚焦2019-09-08 22:37
聯茂、致伸 認購來電2019-09-08 22:52
博晟軟骨醫材 申請上市2019-09-08 22:39
從期貨看現貨／台指期季線走平 過兩關有夢2019-09-08 12:53
美喆 樂觀明年業績2019-09-08 22:40
留言