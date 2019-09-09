8月營收揭曉前 漢平股價開高

2019-09-09 09:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



音訊廠漢平（2488）今日受惠台股大盤開紅激勵，成交量放大，帶動股價上攻，盤中最高一度漲至39.7元。籌碼面部分，外資近期小量出脫持股，連兩賣；自營商持續挹注，連三買；三大法人持股比例為7.04%。漢平累計今年前七個月營收14.26億元，年增16.97%，本周將揭曉8月營收。

漢平受惠黑膠唱片在歐美市場熱度不減，替其帶入成長動能，歐美市場已占其整體業績五成以上，其次為日本、澳洲等。漢平也開發出唱盤將黑膠唱片轉成MP3、連接藍芽／耳機等功能，挹注下半年業績。