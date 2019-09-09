台股開盤上漲28.04點 站上10800關卡

2019-09-09 09:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱即時報導



台股示意圖。聯合報系資料照 分享 facebook 美股回穩轉強，帶動今（9）日韓、日股市走揚，連帶台指期近月、台股跳高站上10,800關卡，由台積電、聯發科領軍，加權指數以上漲28.04點開出，開在10,808.68點。

上周五（6）日美股小幅收高，四大指數收盤漲多跌少。由於非農新增就業滑落至13萬人不如預期，而且白宮顧問庫德洛認為美中貿易戰恐需好幾年才能解決，壓抑標普500盤中一度翻黑；不過，聯準會主席鮑威爾發表鴿派談話，加深9月降息預期，提振整體美股大至收於平盤之上。終場道瓊工業指數上漲69.30點，或0.25%，收在26797點；標普500指數上漲2.71點，或0.09%，收在 2978.71點；Nasdaq指數下跌13.75點，或0.16%，收在8103.07點；費半指數上漲2.12點，或0.13%，收在1568.33點。

統一投顧指出，美中貿易協商於10月重新會談，市場外在風險降低；目前市場利多頻傳，包括美國Fed降息、中國人行降準、ECB貨幣寬鬆政策，將帶動資金行情；而蘋果新機發表以及電子產業進入旺季，加上台股技術面呈現多頭格局，指數仍有高點可期。建議偏多操作擇優布局，以5G概念股、PCB、網通、IC測試及汽車零組件等族群為投資首選。

宏遠投顧副總經理陳國清表示，雖然台股輪動健康，投資人可以就基本面不錯的個股，擇優投資。但是，也要留意的兩項重點，第一：大盤指數日KD有過熱現象，提防短線有漲多風險；第二：如果連最弱勢的股票都出現落後補漲上來，本波強勢股股價衝高之後若是出現轉弱及回跌，不僅回跌整理後無法續強甚至還出現往下修正的情況，就需要提防籌碼出現鬆動、股價出現多殺多，就需要留意短線台股將出現漲多拉回的風險。