林昌興：陸股降準放水 台股軋空再起

2019-09-09 08:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



▇ 期貨分析師 林昌興

上周全球從中美貿易戰正式加徵15%後走出短期恐慌，而周五的美國 8 月非農就業數字 13 萬人，遠低於預期的16萬人，創三個月來最低，因此本月中的FED聯準會降息幾乎抵定，因此，全球資本市場短線又開始歡欣鼓舞。

一、外資加碼台股ETF

當外資買進台股，台指期結算後，9月悄悄又來到波段高點10,800後，看到的籌碼是散戶小台一路偏空，法人在期現貨同步作多的狀況，也就是說8月初的下殺見底後，又出現了一波軋空潮。

上周三大法人買超，元大高股息（0056）和台灣50（0050）囊括第二名與第三名，其中，0050代表著外資對大盤的動能已經出現連續七天的買超，另一方面看到保守穩健的0056在自營商連續買超六天下，已經創下今年的新高，因此，短線來說整個台股還是有往上的空間。

二、A股輪動輪漲

這一輪的A股從50的大型股開始漲起，一樣在散戶不看好，以及內資與大陸國家隊的護盤下，屢創新高，加以上周五，人行宣布降準釋放資金的加持下，短線也是偏多往上攻的機會大，不過，在輪動快速的資金浪潮下，短線創高的A50系列看來暫時追價可能追在天花板，反而應該從原型非大型股的標的來考慮。

因此，本周可以關注富邦上証180（006205）與(群益深中小（00643）等落後補漲尚未創高的標的，才不會出現追高套牢的風險。

三、避險短線獲利了結

前幾周提到幾個重要的避險產品，上周三大法人通通降低水位，代表短線獲利了結，也意味著風險開始降低，上周賣超最多的是富邦VIX（00677U）有23萬張之多，再來就是白銀創新高和黃金2X的獲利了結賣壓，雖然外資短線出場，但貴金屬在9月Fed降息之後，還是可以趁著拉回找布局買點；最後全面被三大法人出清的是反向ETF，包含滬深上証台灣等指數型反向ETF都減碼，因此，接下來的市場應該比較偏多看待，投資人可試著跟著法人的腳步調整布局。