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新美中談判10月展開 有望續撐台股表現

2019-09-09 08:19經濟日報 記者王皓正╱即時報導

台股示意圖。 記者鄭超文／攝影
台股示意圖。 記者鄭超文／攝影
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富蘭克林華美投信表示，美國中國預計將於10月初在華府進行磋商，激勵美股收高，台股也一舉突破季線向上，但目前談判尚無實質進展，川普也仍持續放話施壓中國，雖消息面仍存在不確定性影響，但預估後續大盤仍維持區間箱型整理格局。

富蘭克林華美投信表示，景氣基本面與實質經濟數據尚未呈現多頭反轉衰退，加上外資暑假過後於9月初回補大型權值股，對上游半導體5G設備、PCB等族群持續加碼，仍有利於籌碼面表現。

不過，聯準會政策整體基調仍顯鴿派，基於美國中國貿易關稅談判未果、英國硬脫歐議題、部分新興國家發布經濟較弱數據等因素影響，預期大盤仍將於萬點以上作區間整理格局，建議可多留意消息面影響。

富蘭克林華美第一富基金經理人林彥豪表示，就總經面而言，美國最新公布8月份ISM製造業指數較七月51.2大幅下滑至衰退區間49.1，其中新訂單衰退至47.2(7月50.8)，製造業生產與就業指數也分別掉落至49.5與47.4，顯示中美貿易動盪讓製造業對於未來感到憂心，多數行業廠商回報，關稅政策不確定性使得營運面臨較大問題，加上潛在的經濟衰退擔憂仍是市場最大壓力所在。

不過，針對美國、中國10月破冰重啟談判的訊息，若是受消息面與資金面激勵，台股走勢可望盤整趨堅。

觀察類股表現，不難發現盤面仍由電子類股領軍，今年下半年傳產及金融類產業的股價走勢較偏弱，富蘭克林華美投信建議，操作策略採選股不選市，近期較看好的族群包含5G基礎設施/設備、PCB印刷電路板、中國供應鏈去美國化廠商及運動休閒產業等設備製造商，也受惠於貿易戰下轉單效應發生，可觀察半導體IC設計晶圓廠等投資標的，逢低進場之機會。

林彥豪也認為，美中貿易戰的情勢未明朗與雙方互相箝制，台股短期較承壓，但長線上反而是受惠國家之一，台廠如有長線經營國內產能或具備經營全球各產地的供應鏈者，則相對不受貿易戰關稅影響，有機會獲得上下游供應鏈重整所延伸出的商機，特別是半導體權值股營運有上修空間的個股，或是預估產能滿載的電子零組件大廠，亦可望領軍指數成投資主流。

台股半導體貿易戰製造業關稅權值股5G晶圓廠
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